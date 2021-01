Boca y River, juntos para que la gente vuelva a las canchas

image.png

Los presidentes de Boca y River manifestaron su deseo de que los hinchas vuelvan a los estadios, para lo que será central el éxito de la campaña vacunatoria contra el coronavirus. "Hay que derrotar al Covid para que la gente pueda volver a la cancha, eso es una necesidad que no tiene que ver sólo con lo económico. Sin público es otro fútbol", planteó Ameal.

Consultado sobre cuándo veía posible ese regreso, el titular xeneize condicionó: "Cuando la mayoría de la gente esté vacunada". Al respecto, D'Onofrio consideró: "El objetivo es que la gente vuelva a los estadios, eso será la manifestación de que estaremos haciendo una vida más normal, como todos queremos".

"Si las canchas vuelven a estar llenas será en el momento en que todos estén vacunados. Eso es lo que queremos y en lo que pretendemos colaborar: incentivar en la idea de la vacunación", afirmó.

AMEAL y D'ONOFRIO Entrevista JUNTOS | 21/01/2021

Además, ambos presidentes ratificarron su desacuerdo por la quita de los descensos en la Liga Profesional de Fútbol. hasta el próximo año. "No es una muerte descender", aseguró D'Onofrio antes de continuar con una ironía: "Si no, hagamos un torneo de 70 equipos, que no descienda nadie y estamos todos contentos".

"No estamos de acuerdo con que no haya descenso, eso hace que el fútbol argentino vaya para abajo y nosotros queremos un fútbol que cada vez crezca más. Pero hay una mayoría (de clubes) que cree conveniente que no los haya", explicó D'Onofrio a la salida de un almuerzo con el presidente de Boca.

Al respecto, Ameal opinó: "Nosotros queremos campeonatos largos con descensos, tenemos que ir hacia un proyecto superador, hacia un fútbol serio".