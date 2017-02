Belgrano le provocó un sacudón de verano a Cipo

Pasó Belgrano de Santa Rosa por La Visera y dejó tarea para el hogar en Cipolletti, que a poco de la fecha de reinicio del Federal A no mostró la mejor imagen. Las pocas personas que presenciaron el partido del miércoles por la noche se fueron preocupadas con el rendimiento colectivo, pero no más que el técnico Henry Homann, quien hasta se cuidó de no hacer declaraciones.

Al Ruso, además de no haberle gustado para nada la actuación de sus dirigidos, lo movilizó el altercado con Juan Pablo Pereyra en el complemento, cuando decidió sustituirlo para el ingreso de Jorge Gaitán.

Es cierto que el 10 tuvo un flojo rendimiento, pero en la búsqueda de minutos para llegar mejor al cruce con Villa Mitre por los puntos, tal vez no hubiera sido el nombre a sentar.

Lo que tiene el Albinegro es un problema medular porque la salida de Lucas Mellado estuvo lejos de haberle aportado mayor posesión al mediocampo.

El desorden de Fabio Giménez conspiró contra los centrales. Marcos Lamolla quedó expuesto a la velocidad y gambeta de Juan Sánchez que lo burló en jugadas puntuales, claves en el desarrollo y el resultado en situaciones repetidas del juego.

No alcanza con agrupar jugadores de buen pie como receta para defenderse con la pelota y en esa dicotomía deberán surgir otras variantes que mejoren el rendimiento del equipo en el ataque y en la contención a la hora de defender.

A puertas abiertas

El domingo, Cipo tiene confirmado otro amistoso. La CAI de Comodoro Rivadavia arribará con una nutrida delegación que le permitirá hacer fútbol también a la juvenil formación de Bruno Gorer para la Liga Deportiva Confluencia.

A las 20 irá el preliminar con dos tiempos de 30 minutos cada uno y desde las 21 será el turno de los planteles del Federal. Los de Chubut están ahora en el B esperando que arranque a mitad de año.

La dirigencia adelantó que en esta oportunidad no cobrará entrada al público en otro amistoso a puertas abiertas. Luego, los jugadores se irán a Santa Rosa el martes para jugar la revancha ante el Tricolor.

En la capital pampeana se terminarán los ensayos de la extensa pretemporada y después de eso sólo quedará esperar hasta el 12 de marzo, día fijado para el debut de los rionegrinos en el Nonagonal contra Villa Mitre.



Convocatoria

El hincha no se enganchó

Ni en el clásico ante Roca ni en el cruce ante los pampeanos se vio un buen marco de público en La Visera. El hincha no se enganchó y en la dirigencia mostraron cierto malestar.

Las boleterías no arrojaron ni para pagarle a la terna arbitral de la Confluencia y quizás por eso el domingo no se cobrará entrada ante la CAI.

Entre los argumentos del público está el precio de la popular: $100 y muchos de los que vieron el cruce con Roca se quejaron de la cantidad de cambios que hicieron ambos técnicos en el segundo tiempo. Lo concreto es que el verano fue ampliamente deficitario para Cipo, que además sumó los gastos por viajes a Madryn y La Pampa.