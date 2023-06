Batacazo: Israel eliminó a Brasil del mundial Sub 20

Brasil, que vio frustrada la chance de alcanzar a Argentina con seis títulos mundiales de la categoría, desperdició dos veces la diferencia obtenida con los goles de Marcos Leonardo (56m.) y Matheus Nascimento (91m.).

Cuando el marcador estaba 3-2, Israel desperdició dos penales en los pies de Madmoun y Ahmad Ibrahim a los 114 y 115 minutos.

El seleccionado israelí disputará el jueves próximo la semifinal en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata frente al ganador de Estados Unidos-Uruguay, que se enfrentarán desde las 18:00 en San Juan.

Israel: Tomer Zarfati; Ilay Fiengold, Stav Lemkin, Or Israelov y Roy Revivo; Ilai Madmoun y El Yam Kancepolsky; Anan Khalaili, Tay Abed y Ariel Lugassy; Dor Turgerman. DT: Ofir Haim.

Brasil: Kaike; André Dhominique, Jean Pedroso, Douglas Mendes y Guilherme Biro; Marlon Gomes y Andrey Santos; Savio, Marquinhos y Matheus Martins; Marcos Leonardo. DT: Ramon Menezes.

Goles ST: 1m. Marcos Leonardo (B) y 15m. Khalaili (I). ST: extra: 1m. Matheus Nascimento (B); 3m. Shibli (I) y 18m. Turgeman (I).

Cambios: ST; al comenzar, Hamza Shibli por Lugassy (I) y Ronald por Guilherme Biro (B); 28m. Giovani por Matheus Martins y Giovane por Savio (B); 31m. Omer Senior por Khalaili y Matheus Nascimento por Marcos Leonardo (B) y 40m. Ahmad Ibrahim por Abed y Roy Navi por Kancepolsky (I). PT extra: 6m. Kevin por André Dhominique (B). En el segundo: 1m. Ran Binyamin por Turgeman (I) y 16m. Shon Edri por Shibli (I).

Árbitro: Juan Calderón (Costa Rica).

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).

Estadio: Bicentenario de San Juan.

También Italia pasó a semifinales

El seleccionado de Italia impuso su jerarquía y avanzó a las semifinales del Mundial Sub-20 de la Argentina, al derrotar en cuartos de final a su par de Colombia, por 3-1, en partido disputado en la ciudad de San Juan.

En el estadio del Bicentenario, ubicado al costado de la ruta Nacional 40, el conjunto ‘azzurro’ mostró contundencia para pegar primero y luego manejar el tanteador a voluntad, más allá de una arremetida colombiana que no surtió el efecto deseado.

El juvenil volante Césare Casadei (20 años), tal vez la máxima figura de este certamen ecuménico, abrió la cuenta a los 9m. del primer tiempo, mediante un cabezazo, luego de un tiro de esquina de Tommasso Baldanzi.

En la segunda conquista italiana se invirtieron los roles y fue el pibe del Reading inglés el que habilitó al enganche del Empoli, que definió ante la salida del arquero Marquines (38m.). La jugada se había iniciado en un centro desde la izquierda de Giovane (luego lesionado).

Colombia vs Italia (1-3), el resumen del partido y los goles en el Mundial Sub-20 Argentina 2023

Más allá del intento de querer revertir las cosas, el representativo sudamericano sufrió un golpe letal en el comienzo del segundo período. Porque no iba siquiera un minuto, cuando Baldanzi desbordó por derecha y mandó centro atrás que fue conectado, mediante un tacazo, por el delantero Francesco Espósito, juvenil atacante del Inter.

A los 3m. descontó Colombia, con un disparo desde fuera del área del centrocampista Jhojan Torres.

De allí hasta el final, los dirigidos por el DT Héctor Cárdenas mantuvieron un estéril dominio territorial, sin poder generar zozobras a la valla ‘azzurra’. Italia jugará en una de las semifinales con Israel, que hoy -a primera hora- sorprendió a Brasil, al ganarle por 3-2, en un atractivo encuentro que se definió en tiempo suplementario y que también se disputó en San Juan.

Colombia: Luis Marquines; Edier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Alvarez y Andrés Salazar; Jhojan Torres y Gustavo Puerta; Alexis Castillo, Yaser Asprilla y Oscar Cortés; Tomás Angel. DT: Héctor Cárdenas.

Italia: Sebastiano Desplanches; Mattia Zanotti, Daniele Ghilardi, Gabriele Guarino y Riccardo Turicchia; Samuel Giovane, Mateo Prati y Césare Casadei; Tommasso Baldanzi; Giuseppe Ambrosino y Francesco Espósito. DT: Carmine Nunziata.

Goles: PT; 9m. Casadei (I); 38m. Baldanzi (I). ST: Goles en el segundo tiempo: 1m. Espósito (I); 3m. Torres (C)

Cambios: ST: antes del inicio, Devan Tantón por Ocampo y Daniel Luna por Castillo (C), 14m. Luca Lipani por Giovane (I); 23m. Jorge Cabezas por J. Torres (C) y Daniele Montevago por Ambrosino (I); 38m. Juan Castilla por Angel (C); 46m. Miguel Monsalve por Cortés (C), 50m. Duccio Degli Innocenti por Baldanzi y Alessandro Fontanarosa por Espósito (I)

Arbitro: Salman Ahmad Falahi (Qatar).

Estadio: Del Bicentenario (San Juan)

Los partidos de este domingo

Los cruces de cuartos de final continuarán con dos encuentros que se desarrollarán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Desde las 14.30 jugarán Nigeria (que dejó en el camino a la Argentina)-Corea del Sur, mientras que a las 18.00 lo harán Uruguay y Estados Unidos, uno de los favoritos a quedarse con el título.