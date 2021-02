Bajaron a Urcera del Súper TC 2000 a horas de la fecha

De forma sorpresiva y desprolija le comunicaron a José Manuel Urcera que el equipo Monti Motor Sport no se iba a presentar en la penúltima fecha del Súper TC2000 a correrse este fin de semana en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez aunque después trascendió que el auto lo estaban ofreciendo a otros pilotos. Lo cierto es que Manu no lo correrá con lo cual se cierra la temporada para él.

Manu se quejó de las formas de los dueños del equipo (Pro Racing) para llegar a esta decisión. "A las cuatro de la tarde me comunicó el equipo que no iban a poner el auto en pista. Entiendo por una cuestión económica", dijo. No obstante el cipoleño se mostró molesto por "la desprolijidad que hubo porque entre la última carrera y esta, tuvimos tres semanas y el presupuesto siempre fue una cuestión que manejó el equipo. Si no llegaban seguramente lo sabían antes", se quejó.

"Uno como piloto –agregó- siempre tiene gente detrás que se mueve y organiza también su vida. Y que te avisen en un día antes de la carrera también molesta más allá de que este era un ciclo que se iba a terminar a final de la temporada, ahora el fin de semana que viene", señaló.

Manu contó que "ya en la carrera anterior viajando a Paraná me llama Lucho (por Luciano) Monti diciéndome si había algún problema porque los dueños del equipo le decían que el auto no salga a pista. No entendí muy bien la situación. Al final terminamos corriendo. Pero después de eso les pedí que me avisaran con tiempo para poder organizarme en la carrera. Hace diez días me dijeron que sí corrían , y hoy –por ayer- me avisan que no", criticó. Desligó de esta decisión a Luciano Monti a quien le agradezco porque "si algo bueno me dejó esta temporada de Súper TC 2000 es haberlo conocido a él como a sus mecánicos", afirmó.

Consultado sobre si sabía que el auto que el deja lo iba a correr otro piloto, Urcera confió: "Entiendo que si porque me llamó el padre del Manu (Juan Manuel) Sapag para avisarme que se lo habían ofrecido así que entiendo que estarán buscando alquilar esa butaca".