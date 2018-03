Avivada: pintan el cordón para poder estacionar

Comerciantes y vecinos que no encuentran lugar en la periferia del estacionamiento medido pintaron de amarillo y negro parte del cordón de la vereda para sacarse el problema de encima. La señalética horizontal ahora les asegura un espacio en la vía pública, allí donde los conductores que no quieren pagar intentan dejar sus autos varias horas. Pero lo cierto es que no pueden hacerlo, aunque por razones comerciales o personales necesiten reservarse un lugar.