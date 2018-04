Argentinos y el Dino, domingo a las 16

Pese a que al momento de la interrupción por los hechos violentos generados en la tribuna del dueño de casa (25 minutos del complemento) el cruce se encontraba igualado sin goles, el órgano proclamó como ganador al Carcelero con resultado de 1 a 0. De esta manera, el global se cerró a favor de los roquenses 3 a 0.

Oficializada la decisión, el primero de los cruces por un lugar en el próximo Federal Amateur ante Maronese quedó confirmado para el domingo a las 16 en el barrio Tiro Federal de General Roca. La revancha irá una semana más tarde en el oeste de la vecina capital provincial.

Pensando ya en el partido, el técnico de los rionegrinos, Fabián Pacheco, se mostró feliz por tener a todo el plantel a disposición.

“Vamos a enfrentar a un club con mucha historia en torneos federales, pero tengo gran confianza en mis jugadores. Podemos soñar con el ascenso”, confió el técnico.

Lo que no le gustó mucho en la previa fue la chance de tener que ir a jugar los últimos 90 minutos a Neuquén. “Es lindo cerrar en tu casa con la gente, pero no lo veo como algo decisivo o determinante. Lo que me parece es que no es justo porque tuvimos una mejor clasificación de grupos que nuestro rival, pero es lo que dispuso el Consejo”, cerró el roquense.