Argentina llegó a un acuerdo con los bonistas por la deuda externa

"La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los “Acreedores que brindan Respaldo”) llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo", sostuvo el comunicado del Ministerio en sus primeras líneas.

https://twitter.com/Economia_Ar/status/1290528188607717376 Argentina y tres grupos de acreedores alcanzaron un acuerdo de reestructuración de deuda.https://t.co/zAV8mPE99G — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) August 4, 2020

Los primeros indicios de que habría acuerdo entre las partes se conocieron este lunes durante la jornada bursátil, cuando las empresas nacionales que cotizan en Wall Street avanzaron hasta un 12%.

Si bien los detalles del convenio se conocerán en los próximos días, sí se trascendió que la diferencia de 3 dólares cada 100 que existía entre el Gobierno y los acreedores se partió y habría quedado en 1,5 dólares que cedieron ambos. Es decir que sobre el monto total de la deuda, Argentina incrementó el monto a desembolsar en 2.000 millones de dólares, misma suma que los acreedores resignaron.

La versión sobre el acuerdo comenzó a surgir con fuerza tras la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con el titular de Economía, Martín Guzmán, y terminó motorizando una fuerte suba en los mercados.

Durante el lunes, quizá el día más agitado desde su llegada a Economía, Guzmán se comunicó por videoconferencia con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y visitó en su casa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para trasmitir los detalles del acuerdo.

El Gobierno y los bonistas habrían acordado también cambios en las fechas de pago que estaban previstas y en el interés de algunos tramos del canje de títulos.

“Hay rumores de que se estaría llegando a un acuerdo, pero todavía no hay nada oficial”, había confiado un analista de la city porteña a la agencia oficial, a la hora de evaluar el motivo de la suba de la Bolsa. Tras haber comenzado en rojo la jornada, alrededor de las 14 horas se produjo un cambio de tendencia y los papeles argentinos comenzaron a mostrar importantes incrementos.

De acuerdo a esta información, el Gobierno de Alberto Fernández alcanzó un acuerdo de canje de deuda bajo legislación extranjera por unos US$ 64.800 millones. El valor de la propuesta superaría por poco los 54 dólares.

Tras un valor presente neto inicial de unos 39 dólares, la mejora trepó ahora hasta un poco arriba de los 54 dólares. Los bonistas, en su última contrapropuesta, pedían 56,6 dólares y terminaron cediendo.

Según trascendió, habría también un aumento en los pagos a los acreedores de alrededor de u$s 130 millones anuales en el período 2020/ 2030; y entre u$s 40 y u$s 50 millones entre 2020 y 2024, dependiendo de la combinación de bonos.