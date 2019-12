"Para qué crimen? Los dinosaurios que encontraron en Neuquén están mas en época que quienes les escriben los títulos a ustedes", escribió la hermana de Paula Chaves en su cuenta de Twitter arrobando al portal.

Las palabras de la actriz fueron celebradas en las redes. "Te amo", "Bien dicho Delfi", "Así se habla", "No puedo creer que sigan poniendo títulos tan retrógrados", "Puede ser menos violín y femicida, gracias", "Qué turbio, atrasando mil años señores!", dijeron algunos seguidores de Chaves.

Delfina Chaves on Twitter Para qué crimen? Los dinosaurios que encontraron en Neuquén están mas en época que quienes les escriben los títulos a ustedes — Delfina Chaves (@delfichaves) December 10, 2019

"Estoy mirando los otros títulos, altos paj...."; "Pasa que para ese diario de NQN escribe un dinosaurio", "Son un asco", "Dan vergüenza ajena por Dios"; "No puedo creer que estemos casi en 2020 y se siga hablando así por como se viste una mujer", "En serio? En 2019 se sigue haciendo este tipo de "periodismo"?"; agregaron otros al ver otras publicaciones del portal con títulos cosificantes, libidinosos y de mal gusto que decían: "¡Abierta de par en par! Cardi B lo abrió completo y fue demasiado, es que ¡No llevó nada abajo!", "'¡Que le den candela!': Noelia Marzol luce un traje de baño que encandila y está mojadita"; "¡Qué melones! Ninel Conde alborotó a todos con su look"; "“¡Enseñó la innombrable!” Selena Gómez y la prenda traicionera ¡Hágale zoom con confianza!". "'¡Perdió el top!" @SommerRay por primera vez deja a sus nenitas en vista vip ¡enloquece tu mente!".

En octubre de este año, otra famosa se le plantó al portal. "De verdad no puedo creer esto. Mis fans no tienen dudas de nada. La delantera serían las Lolas? Ok. No las volví a operar solo que el escote era precioso. Gracias!", escribió Araceli González en su cuenta de Twitter al replicar una publicación que preguntaba: "¿Se las operó? @araceli_g mostró su delantera y generó dudas en sus fans".

Araceli Gonzalez on Twitter De verdad no puedo creer esto. Mis fans no tienen dudas de nada. La delantera serían las Lolas? Ok. No las volví a operar solo que el escote era precioso. Gracias! https://t.co/xoQr0LQt48 — Araceli Gonzalez (@araceli_g) October 9, 2019

"¡Por poco! Karol G con la campera más corta mostró la mitad de sus “amiguitas” ¡Abusadora!"; "¡Terminó en el suelo atacada por un bikini! Anastasiya Kvitko no opuso resistencia y así quedó", “¡Flácida pero apetitosa!” A Cinthia Fernández le tiemblan en ese ajustado y corto atuendo", ""Pará un poquito": @ivinadal levantó la patita pero... ¿y la parte de abajo?" , "¡Encuerada! Luisa Fernanda W se abre la chaqueta y las “nenas” dan un paseo al aire libre ¡Sin pudor!", fueron otras polémicas publicaciones del medio.

