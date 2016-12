Antonino García consiguió el título y es el nuevo campeón del TC2000

El beltranense Antonino García se consagró campeón del TC2000, tras haber finalizado quinto en el Gran Premio Coronación 2016, que se disputó en el autódromo Ciudad de Paraná, en Entre Ríos. El vencedor de la carrera fue Manuel Luque, seguido por Emmanuel Cáceres y Mariano Pernia, compañero de equipo del ganador.

“Tenía todo para ganar, yo sabía que esta vez no podía fallar. Trabaje todo el año para conseguir esto. Lo que soñé de chico, hoy pude cumplirlo, este logro es muy especial”, dijo con mucho orgullo el joven de 24 años.

Tras la jornada de ayer, donde quedaron fuera de competencia Manuel Luque y Juan Ángel Rosso, el título iba a quedar en manos del ganador del duelo entre Antonino García y Martín Moggia, quienes estaban separados con una diferencia de 15 puntos a favor del rionegrino.

“El año pasado me equivoqué y eso me fortaleció para conseguir este campeonato. Este Ford Focus III es el mejor auto de la categoría, no me dejó tirado en ninguna carrera. Esta corona la soñé más de lo que se imaginan”, aseguró.