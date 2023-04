Ángel de Brito contó como nadie qué pasó entre la China Suárez y Rodrigo de Paul

En su momento, cuando se conoció que la China Suárez había tenido un encuentro íntimo con Mauro Icardi, también se dijo que la actriz había tenido un affaire con Rodrigo De Paul. Este tema, que había quedado en el olvido, volvió a salir a flote ante los rumores de separación del futbolista con La Triple T.

China Suárez y Rodrigo de Paul.mp4 En el programa de Ángel de Brito hablaron de la supuesta crisis de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Sin embargo, Ángel de Brito desmintió claramente esa información. Y por otra parte Yanina Latorre, una de sus angelitas, afirmó que Tini y De Paul no están en crisis. “No están separados. el problema es que él vive en España y ella vive viajando por el mundo. Hace un mes que no están juntos, porque él está jugando y ella viajando. Como no han mandado o publicado fotos por Instagram, ya hablan de crisis. Una relación no se muestra por Instagram”.

La panelista anticipó también qué pasará con la pareja de aquí en las próximas semanas, y anticipó los próximos pasos de Tini para estar más cerca de Rodrigo de Paul: “Mañana Tini se va a Madrid y se queda treinta días, creo que ella va a estar cada vez más instalada en España, ahora que tiene un mes libre elige estar con él y no Buenos Aires". Fin del rumor, al menos por ahora…