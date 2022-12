Homs se negó y desde entonces el conflicto entre ellos, que parecía zanjado luego de la demanda de alimentos y visitas, se reavivó. Todo empeoró en el momento en el que el delantero de la selección fue a saludar a su novia antes que a sus hijos al concluir la caravana de festejo. Al día siguiente llevó a Francesca al show de Tini Stoessel. Y Homs estalló.

Ángel de Brito confesó por qué no mostró todos los chats entre Homs y De Paul.mp4 Ángel de Brito habló en LAM de los mensajes de Camila Homs a Rodrigo De Paul que terminaron en denuncia judicial.

La flamante conductora de Cucinare destiló todo su enojo a través de unos furiosos chats por WhatsApp a su ex marido. Mientras que a Tini le dejó un extenso mensaje en Instagram, ya que no tiene el número de celular de la cantante. De Brito dio a conocer el contenido de algunos de estos agraviantes mensajes, aunque se negó a revelar todos.

No quiso detallar el contenido del que le envió la modelo a Tini. "Le dice todas estas barbaridades que no voy a contar, principalmente porque la deja muy mal parada a Camila", dijo de Brito. Mientras que en Instagram alguien le preguntó "¿por qué no muestran todo el chat?". Con sinceridad, respondió: "Porque me pareció mucho y lo pueden mostrar otros programas también".

Según dijo sobre los mensajes "hoy la Justicia se encargó de filtrarlos en dos minutos porque son los más cholulos del planeta". Por eso que mostró al aire y compartió en Twitter desde la cuenta El Ejército de LAM son las capturas que figuran en el expediente de la denuncia de De Paul.

Ángel de Brito chats Homs - De Paul.jpg Desde su cuenta de Instagram el conductor explicó por qué no mostró todos los chats en su programa.

Luego leyó los que le parecieron más suaves. "Que (Tini Stoessel) no se me cruce y no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí, te lo juro que no me conocés y no conocés a la gente que me rodea; así que cerrá bien el o… Sos la peor basura que conocí", dice en uno de los chats.

Mientras que en otra de las capturas la modelo le escribió a su ex: "Merecés lo peor vos y la p… de tu novia, que se volteó a medio mundo, y a la mitad de más de una de las cantantes. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo".

En cuanto al mensaje que recibió Tini Stoessel, de Brito asegura que es "muy fuerte, muy..." y que su contenido ya fue registrado y guardado ante escribano público, aunque la cantante no inició aún ninguna demanda legal contra la ex mujer de su novio.