En una apuesta renovada del equipo Pasión Rally, el grupo de trabajo que encabeza su marido Adrián Farroni, el esposo de Reina, la piloto volverá a correr con un modelo Hilux.

El Rally Dakar se pondrá en marcha el 6 de enero con largada desde Lima, aunque el periplo de Alicia y su equipo comenzará antes, cuando la caravana del sur parta desde Catriel, el próximo 30 de diciembre, hacia la capital peruana.

La única piloto mujer argentina correrá el Dakar 2018 estuvo a punto de no participar de la competencia mundial, debido a los inconvenientes que sufrió al preparar su Toyota Hilux, pero gracias a la intervención del presidente de la automotriz en la Argentina, Daniel Herrero, logró subsanar esos inconvenientes.

“Estuvimos a punto de bajarnos. Había problemas que no podíamos solucionar y ya pensábamos en no correr el Dakar. Algunos repuestos no estaban disponibles en agencias, sólo en línea de armado. Se nos venía la fecha y no había forma de avanzar”, explicó Reina, ya más aliviada.

“Estoy muy agradecida por todo el apoyo recibido. Los últimos días fueron muy difíciles ya que no sabíamos si íbamos a poder largar”, amplió la piloto de Catriel.

Ayer pudo probar la camioneta y sacó buenas conclusiones. “La noté muy ágil y con mucha reacción. Las prestaciones son muy buenas”, contó.

5ª la edición que comenzará la rionegrina el 6 de enero.

