"No tenemos medios para rescatar el ARA San Juan, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar y no tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características", reconoció Aguad.

Durante la conferencia Aguad agregó: "Es el ARA San Juan. Se ha encontrado en una zona que era la que más probabilidades tenía, a poco mas de 900 metros de profundidad", señaló el ministro.

En el mismo sentido se expresó Villán, quien apuntó a las cuestiones "técnicas" sobre la posibilidad de rescatar los restos del ARA San Juan. "No podemos afirmar ni negar" que se puedan extraer los restos de la embarcación, aseguró.

Por su parte, el capitán de Navío Enrique Antonio Balbi, ex jefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Armada Argentina, informó que "la profundidad del mar promedio en esa zona es de 800 metros", pero que es irregular, "con presencia de cañones submarinos", y que el submarino está a 907 metros.

