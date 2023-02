"Voten bien", era el mensaje que uno de ellos afirmó haber encontrado al resto de sus compañeros, y pronto las alarmas se encendieron.

"No estaban tranquilos para seguir adelante con su función, con sus tareas y manifestaron que ya no podían mantener su imparcialidad en la toma de la decisión, y ante esa situación, como Ministerio Público Fiscal, no podíamos permitir que se siga", expresó entonces el fiscal jefe Agustín García.

Nulidad de Juicio de Agostina.mp4

La cuestión se le presentó a la jueza Leticia Lorenzo, que actuaba como jueza técnica del juicio, y en conjunto con las partes, se acordó dar por anulado todo el proceso y ordenar un nuevo juicio, que luego se concretó sin problemas y con más medidas de seguridad en octubre.

No obstante y como era de esperarse, el asunto no quedó alli, ya que la fiscalía rápidamente puso manos a la obra para descubrir quién estaba detrás de la amenaza.

Es así que este viernes y a cuatro meses del suceso, el fiscal García informó que se pedirá una audiencia de formulación de cargos para formular cargos por el hecho a un hombre que integró el jurado que intervenía en ese primer debate anulado.

La decisión fue tomada luego de que la fiscal del caso Eugenia Titanti, quien también colaboró en las averiguaciones, recibiera un informe criminalístico que había solicitado a la Policía de Neuquén. "Los resultados de la pericia comprobaron la correspondencia entre la escritura del mensaje que estaba en la pared de un baño de la Ciudad Judicial, mediante la cual se intimidó al jurado popular, y la analizada en manuscritos realizados por la persona sospechosa", indicaron desde el MPF.

"A partir de esta información, vamos a solicitar la audiencia de formulación de cargos en los próximos días, para imputar el delito de amenaza simple", precisó el fiscal jefe. "Si bien es un delito que prevé una pena leve, y probablemente el caso finalice con una salida alternativa al juicio, creemos que es necesario avanzar con la acusación por el impacto institucional que tuvo el accionar de la persona sospechosa", agregó.