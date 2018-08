Los responsables de decidir la suerte de los dos acusados son Marcos Burgos, Laura González Vitale y Marcelo Gómez, quienes en la presente jornada se pronunciarán sobre la responsabilidad o inocencia de López y Abramovich. Si los declaran culpables, se deberá aguardar la concreción del juicio de cesura para conocer las penas.

El desarrollo del debate oral estuvo marcado por alternativas cambiantes y, por ejemplo, la víctima manifestó que no se iba a presentar a declarar. Luego, una prima reconoció los abusos pero involucró a una persona ligada a Abramovich y que, de manera extraña, no fue acusada por la fiscalía. Un segundo relato, aportado por una amiga de la víctima, negó un ataque sexual. Por su parte, López y Abramovich aseguraron que en la noche del 20 de noviembre de 2016 no se produjo ningún tipo de abuso en contra de las tres jóvenes mujeres.