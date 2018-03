"Abran su mente y su corazón: lo que proponemos puede funcionar"

Luego agradeció a los argentinos por "elegir la verdad aunque a veces incomode", "por entender que las cosas llevan tiempo y no hay soluciones mágicas" y "comprometerse con el diálogo".

Tras ese inicio formal, Macri hizo un repaso por sus dos años de gestión y adelantó la agenda legislativa para 2018, en la cual destacó el debate por el aborto, la modificación de la ley de licencia por paternidad y la inclusión de algunos proyecto para ser más severos en la condena de los conductores que provoquen accidentes fatales.

"Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Pero lo peor ya pasó y ahora vienen los años donde vamos a crecer, las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos y las vamos a sentir", dijo.

"Me pusieron acá para emprender juntos este camino, un camino distinto, que nos está sacando de tanto años de cometer los mismos errores", agregó. Macri dijo que algunos los critican por ir lento y otros demasiado rápido.

"Elegimos el gradualismo, en el que todos los argentinos estén unidos por les esfuerzo. Tenemos metas para bajar la inflación y reducir el déficit fiscal, y como las vamos a cumplir vamos a dejar de endeudarnos y convertirnos en un país confiable para las inversiones", añadió.

"Queremos un estado al servicio de la gente, moderno y facilitador, que de las herramientas a los argentinos para mejorar sus vidas y obligue al estado a rendir cuentas", enfatizó.

Evaluación de su Gobierno

Entre los puntos centrales de su gestión, Macri destacó la mejora de 21 puntos de Argentina en el índice de transparencia internacional y resaltó que se está viviendo un boom de créditos inmobiliario. "Todo fue posible porque la inflación está bajando", explicó.

"Durante estos dos años avanzamos muchos, juntos, logramos acuerdos que generan empleos, con 270 mil nuevos puestos trabajos y el desempleo está bajando. En Argentina 1 de 3 trabajadores está en la informalidad y no porque quiere", dijo y adelantó que enviará una ley al Congreso para mejorar esa situación.

Además resaltó la lucha contra el narcotráfico, con incautaciones de drogas récord durante estos dos años, con 300 toneladas. "Los robos se redujeron un 11% y los homicidios un 20%", agregó.

El futuro legislativo

"No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre, no es justo. Según el Indec llega al 30% la diferencia. Es un mundo de iguales, no es justo que los padres compartamos dos días en el nacimiento de nuestros hijos. Vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad", señaló y añadió que se tratará la disparidad salarial.

"Queremos ampliar la cobertura de salud y mejorar la conexión de internet, para tener una Argentina cada vez más federal", manifestó ante el Congreso, en el cual estuvieron ausentes Cristina Fernández y Máximo Kirchner.

Estoy a favor de la vida pero también de los debates más duros y responsables. Vemos con agrado que se el Congreso incluya este tema en su agenda

"Queremos vivir en paz, creemos que persiste una tensión entre democracia y seguridad, no creemos en la mano dura y el abolicionismo para superarla. Necesitamos reformas en código penal, desde el año pasado hay una comisión de expertos que esperamos nos den un código nuevo pronto. Vamos a reformar el código procesal penal, en el que los fiscales tengan el protagonismo, le pido a los legisladores le den la importancia necesaria", enfatizó.

En ese sentido, dijo que no pude ser que la irresponsabilidad al volante no termine en penas efectivas por eso se impulsará "una modificación al código penal para que los conductores irresponsables, tengan su condena."

"Nos debemos el debate del aborto. Estoy a favor de la vida pero también de los debates más duros y responsables. Vemos con agrado que se el Congreso incluya este tema en su agenda, espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas", señaló.

Por último, resaltó que Argentina está creciendo, la inversión aumenta y los salarios superaron la inflación. "Los argentinos unidos somos imparables para construir la Argentina que tantos soñamos, abran su mente y su corazón porque lo que les proponemos de buena fe puede funcionar", concluyó.

