Con la caída 30-27 ante los mendocinos, se empañaron las posibilidades de clasificar a semifinales, porque San Juan RC, rival directo, dio el batacazo al derrotar 22 a 20 a Liceo RC y logró una plaza.

Ayer, Los Tordos demostró su jerarquía desde el arranque y en 12 minutos ya ganaba 14 a 0, con tries de Juan Balzarelli y Agustín Orrico y conversiones de Pedro Lértora. Fue clave la reacción del dueño de casa para evitar el despegue de la visita, que se sentía cómoda en su paso por el Alto Valle rionegrino.

Facundo Nogueira acertó en los tres penales y a 10 minutos del descanso, Ignacio Nolazco interceptó un pase de Los Tordos y corrió tres cuartos de cancha hasta marcar el primer try verde y acortar la ventaja a un punto (16-17). Cerca de que se cumplieran los 40 minutos, Lértora anotó su segundo penal (ya había convertido a los 21) para estirar la cuenta a cuatro unidades (16-20).

La segunda etapa fue más pareja en su desarrollo, pero también con mayores incidencias entre amarillas y lesionados. Los Tordos volvió a alejarse en el marcador a los 9 minutos, con otro try de Orrico y una conversión polémica de Lértora, porque a los jueces les jugó una mala pasada el sol en contra y le dieron los dos puntos a la visita cuando la pelota no ingresó.

La efectividad de Nogueira volvió a ser trascendente para que Marabunta siguiera en juego. Con dos penales, a los 15 y 18 minutos, Marabunta se puso a cinco tantos (19-27).

El entrenador Mariano Santos le dio aire al 15 moviendo el banco de suplentes y los ingresos no desentonaron, pero los cipoleños padecieron la ausencia de Facundo Maina, que se retiró lesionado a los 27 minutos.

A los 33, Nolazco volvió a hacer vibrar a todo El Hormiguero, porque con su try igualó el partido, a 7 del final -sin conversión de Nogueira-. Pero faltaba mucho y los mendocinos generaron un penal a favor que Santiago Bertranou en lugar de Lértora, afuera por amarilla, no falló. El Verde se acercó con un line en tiempo cumplido, pero no aprovechó su última chance y se le escapó el triunfo.

--> Giménez Castro: “No hay tiempo para lamentarse”

Hubo bronca, desazón y hasta algunas lágrimas. Porque a Marabunta, el triunfo ante el último campeón, Los Tordos, se le escapó por poco y llegará a la última fecha de la fase regular, dependiendo de otros resultados para conseguir la clasificación.

“Nos queda un sabor muy amargo, porque se nos va por nada. Si bien es el último campeón, creo que estuvimos a la altura y muy cerca de ganarlo, lo que nos hubiese ayudado a entrar a semifinales. Ahora hay que esperar resultados y ver qué podemos hacer en la última fecha”, señaló el capitán verde, Tomás Giménez Castro, en su vuelta a la titularidad, tras una recuperación que lo tuvo cuatro partidos sin jugar y regresó la fecha pasada sumando minutos en el complemento.

En la próxima fecha, La Hormiga visitará a Peumayén, tendrá que buscar la victoria y esperar que se de un resultado que lo ayude cuando Liceo (a 4 puntos) sea local de Banco.

“Hay que apuntar a lo que venga, lo que nos toque, si no es la clasificación, ganar y mantenernos. No hay mucho tiempo para lamentarse porque hay que seguir, esto es así”, dijo.

El apertura, también contó cómo se sintió en su retorno: “Venía falto de ritmo, pero estos partidos se juegan con otra cosa más que con ritmo y tiempo de juego. Espero estar mucho mejor el próximo”.