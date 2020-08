A falta de camas, Cipolletti derivó a un paciente con Covid a Catriel

Con un nivel de ocupación de camas que está al límite, el hospital de Cipolletti comenzó a derivar a pacientes a otras localidades rionegrinas del corredor sanitario que llega hasta Villa Regina. Durante el fin de semana, cuando no había lugar para internar a más nadie, el personal de Salud tuvo que gestionar el traslado de un paciente cipoleño que dio positivo para Covid-19 y debía ser internado. Lo llevaron hasta la terapia de Catriel.

En diálogo con LMCipolletti, la directora del hospital Claudia Muñoz dijo que es la primera derivación que realizan tan lejos, a otra localidad, en tiempos de pandemia; y agregó: "En ese momento no había camas. Hoy tenemos una libre para Covid en terapia, pero esto es dinámico y siempre estamos rayando el límite".

Como la situación es critica, contó que "todo el corredor sanitario que llega hasta Villa Regina va a prestar colaboración con Cipolletti, dentro del sistema público de Salud. Colaborará con camas o equipos de salud, en caso de ser necesario".

Todo dependerá de cómo se desenvuelva la pandemia en Cipolletti y otras localidades cercanas como Fernández Oro, donde los brotes que se registran inciden de manera directa en la capacidad de respuesta que pueda ofrecer el sistema a pacientes residentes o que son derivados para ser internados.

Es un día a día, en el que los empleados de la Salud arbitran distintos mecanismos para contener la demanda en aumento que inició con la pandemia de coronavirus, con recursos limitados. En paralelo, hay que dar respuesta a otras situaciones que ponen en peligro la vida de las personas.

"Ya no tengo más camas para armar. Armamos pediatría como terapia intensiva y nos ampliamos con Allen y otras localidades del corredor sanitario oeste-este -del sistema público- para que, llegado el momento, donde hubiese un lugar, presten colaboración con Cipolletti", reiteró la responsable del hospital local.

Aclaró, además, que las derivaciones contemplan a pacientes con Covid-19 o que presentan otros problemas de salud. Neuquén no es un destino posible.

Hoy el hospital está con un nivel de ocupación del 95 por ciento y la situación en los centros privados es similar. "Están complicados, igual. Tenemos algunas camas en el Sanatorio Río Negro, pero el recurso humano está totalmente ocupado", acotó Muñoz.

Hogares de ancianos

En ese contexto, dijo que se trabaja estrechamente con los médicos de cabecera de los abuelos que viven en hogares, una de las poblaciones de riesgo para esta pandemia.

"Se los trata como instituciones cerradas y con los médicos se va viendo la evolución de cada uno de ellos, ya que hay pacientes con múltiples co morbilidades. Obviamente que si requieren internación no se los abandonará", aseveró Muñoz.

En el hogar Amanecer, ubicado sobre la calle Doctor Quadrini al 1200, una abuela murió de coronavirus y otra debió ser internada, mientras que otras cinco y dos empleadas quedaron en la institución. En Rey de Reyes, en Yrigoyen al 1000, una cuidadora dio positivo y está aislada, mientras las ocho abuelas que residen en el lugar, por ahora ,no presentan síntomas compatibles con la enfermedad. Pero la dueña del lugar pide que las hisopen a todas.

Al respecto, Muñoz recordó que la última disposición a la que adhirió el gobierno provincial indica que todos los contactos estrechos de un caso confirmado -que presenten síntomas- se consideran positivos sin ser hisopados.

Ese es el criterio "clínico-epidemiológico" que se está siguiendo en la provincia para aquellas personas convivientes con pacientes diagnosticados por laboratorio que presenten síntomas compatibles con la enfermedad. A ellos se los consigna como positivos sin la realización del test para agilizar los diagnósticos, internar a los pacientes y evitar que continúe la propagación de la enfermedad. Sobre todo es así en localidades como Cipolletti, Bariloche y Roca, donde hay circulación viral comunitaria.

Añadió que la mayoría de "los abuelos están mutualizados, pero los centros privados tampoco están pudiendo dar respuesta en esta situación porque no dan las camas; y si bien el hospital es autoridad sanitaria, no puede contener todo".

Se dio el caso de otro geriátrico que no tenía médico de cabecera porque no contaba con la habilitación corresponde. Lo que se hizo fue trasladar a los abuelos al hospital, ya que de otro modo no había garantía alguna de que reciban asistencia.

Mientras tanto, hay personal de Fiscalización que depende del Ministerio de Salud y realiza monitoreos permanentes.