25 años después del hecho, Lorena rompió el silencio y en una entrevista en NBC contó detalles de lo que sucedió aquella noche en su casa de Manassas, Virginia, Estados Unidos.

John Bobbitt llegó ebrio y la violó. Cuando se durmió, ella fue a la cocina, tomó un cuchillo y le cortó el pene. Luego, se subió al auto con el miembro en la mano y lo arrojó en un campo. Finalmente, se entregó a las autoridades.

La Policía encontró el órgano masculino y lo llevó al hospital en una caja con hielo para que sea reimplantado, en una cirugía que duró 9 horas. "Yo no estaba en mi mente, estaba traumatizada, psicológicamente destrozada, no puedo pensar en esa reacción. No tuve control de esta acción. No estaba mentalmente en condición normal…", dijo Lorena en la entrevista.

La mujer relató que su esposo la ultrajó desde la misma noche en que se casaron, cuando se emborrachó y abusó de ella. "El trauma no solo es emocional y mental, vives algo que no puedes describir", afirmó.

Lorena Bobbitt explicó que estaba muy enamorada de su marido pero que pasó en alto "las banderas rojas". "Nunca pensé que era un ser abusivo, yo sí estaba enamorada de mi esposo, me aprecia atractivo y honesto", añadió.

"Yo estaba en un ciclo vicioso de violencia doméstica. No sabía donde ir, estaba aislada. Me sentía que estaba encarcelada en mi propio hogar", relató y señaló que hoy tiene una misión: "Ayudar a las mujeres víctimas de violencia machista".