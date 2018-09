Coinciden mucho en materia futbolística y en el manejo de ciertas cosas ante el grupo, como el uso de las redes sociales. “No se los podés prohibir, pero sí marcarles pautas”, dice el DT del Albinegro. Trotta condice con el pensamiento de su colega y amplía: “En las comidas no, en el vestuario no y les digo que apenas termina el partido, tampoco. Se lo decís, pero después termina siendo una elección del jugador”, comenta el bahiense.

Ambos han comenzado a trabajar hace un mes en el armado de sus equipos. Es cierto que en Independiente la base se mantuvo y eso puede representar una ventaja, aunque “no hay recetas absolutas en el fútbol”, aseguran.

“Nunca lo sabés, lo que sí digo es que los objetivos tienen que ser consecuentes. Mi vida lo es. No podés creer que trayendo 20 jugadores vas a ascender seguro porque no es así. Acá el camino es del club, hoy estoy yo y haré lo posible porque nos vaya bien, pero no es tan sencillo como cree mucha gente”, sostiene el Vity, a la cabeza de una masiva renovación en La Visera.

“Un técnico convencido, que le llega al jugador, puede armar un gran equipo. En la previa todos dicen que Independiente está bien, que se reforzó bien y que puede dar una sorpresa, pero eso lo marcarán los partidos”, explica el conductor de los neuquinos.

El hincha está obsesionado con el objetivo, sin importar el cómo, pero el ascenso debe ser una consecuencia”.Víctor Zwenger. DT de Cipolletti

Los equipos ideales

No se ocultan detalles ni información. Trotta le juega una broma a Zwenger imaginando el primer duelo entre ambos, en la octava fecha, cuando el de Cipo suelta que “el fútbol argentino es el 4-3-1-2, el esquema que más me representa y creo que cuando Chironi (Gabriel) esté fino, en él lo voy a encontrar”.

En la vereda de enfrente, las decisiones de pizarra chocaron con los gustos personales al momento de comenzar a decidir en un club. “Como jugador me encantaba jugar con línea de tres y siempre dije que cuando armara mis equipos jugaría de esa manera. Lo hice cuando empecé, pero me choqué contra la pared”, reconoce entre risas el DT de los capitalinos.

”Quiero que Weiner disfrute jugar”

En la antesala del torneo, Víctor Zwenger no se olvidó de Germán Weiner, según sus palabras, “un ejemplo para todo el grupo y los jóvenes en particular”.

Afectado por una dolencia en la rodilla que lo llevó a ser operado, el delantero santafesino cumplió la pretemporada, pero no deja atrás los dolores. “Lo que más deseo para Germán es que pueda volver a disfrutar de jugar sin dolor 35 ó 40 minutos por partido. Es el más desequilibrante que tenemos, pero se tiene que sentir bien”, lo elogió el técnico.