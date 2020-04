"Que espléndida Viviana, la única periodista que queda en TV que no es kirchnerista", comentó un internauta junto al video. Al leerlo, Zulemita lanzó: "Agraciada por su belleza. Especialista en mandar a la B a los que no dan más rédito, al confuso duque de Awada, al agraciado productor, al grandioso arquitecto; actual se le va a complicar mandarlo a la B al menos por cuatro añitos más. Yo me mantengo sola 'frase célebre' que no debería aclarar", manifestó la hija del expresidente Carlos Menem, reflotando el rumor de una supuesta relación amorosa entre que Canosa y el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Consultada por otro usuario sobre a quiénes se refería, Zulemita precisó: "El duque: es el ex marido de Juliana Awada (el conde Bruno Laurent Philippe Barbier). El productor Daniel Tobal quedó en la calle por sus 'influencias', y el famoso arquitecto/columnista (Alejandro Borensztein), diría que nadie se salva de los cuernos, más si son del poder".

Luego, cuando le preguntaron qué había pasado entre ellas, la hija del ex presidente explicó: "Gracias a ese demonio disfrazado de hermosa mujer, estuve a punto de perder mi embarazo. Sé muy bien de que hablo y no le tengo miedo por más 'cerca' del poder que esté. ¿Crees que el acting que hace puteando?, lo hace porque no tiene a alguien atrás que la 'protege'. Muy naif lo tuyo", respondió. Y agregó: "Vuelvo a repetir... de anti K no tiene nada solo la máscara para no quedar en evidencia".

Pero la cosa no terminó ahí. Yanina Latorre se metió en la polémica y plantó bandera a favor de Menem al replicar uno de sus tuits con un "Zulemita te amo... vs Canosa".

"Yanina vos sabes lo que me hizo pasar cuando estaba embarazada, con sus inventos maliciosos. Es la persona más mala y siniestra. Ahora se hace 'la amiga del pueblo' puteando a los políticos.... nunca entiendo por qué siempre aclara algo que debería ser normal: 'yo me mantengo sola'", disparó la empresaria.

Luego Zulemita compartió un posteo de una seguidora que salió a apoyarla y a defenestrar a Canosa. "Me acuerdo cuando esta mujer, te hizo sufrir tanto...difamando al padre de tu.hijo....diciendo que era casado cuando no lo era... Que @vivicanosaok se dedique a seguir coqueteando poderosos", escribió Monica Gostanian.

