Weretilneck: "Hoy no tenemos problemas de financiamiento en la provincia"

"Para los exportadores de pera y manzana la suba del dólar es positiva porque no pone en un plano más competitivo. Al tener cambio más balanceado podemos vender mejor en el extranjero. Lo mismo pasa en Bariloche porque se augura una buena temporada de invierno, sobretodo por los turistas que vienen desde Brasil", aseguró el mandatario en diálogo con LU19 La Voz del Comahue.

A su vez, remarcó que la provincia no tiene problemas de financiamiento y que, si bien la crisis va a impactar, no existirán mayores dificultades.

Disconformidad del gremio UPCN

Por otra parte, Weretilneck habló sobre la disconformidad del gremio UPCN por el proyecto del gobierno sobre la reforma del Consejo de la Función Pública, mediante el que se incluirá a ATE en el debate salarial, en el IPAP y en el reparto de fondos de los aportes sindicales.

Al respecto, sostuvo: "Espero que se lo tomen como corresponde. Siempre tuvimos muchos problemas con ATE, no sólo gremiales sino también por situaciones de violencia, pero encontramos una instancia de diálogo y equilibrio sin que bajen sus banderas gremiales. Es un gremio en actitud de diálogo y eso se tiene que convertir en un lugar concreto y formal".

"El error sería que UPCN no entienda esto. Nadie puede negar la presencia de ATE en la mayoría de los ministerios y las realidades no se pueden ocultar. No sólo nosotros estamos siendo democráticos, sino que permitimos que ATE este en igualdad de condiciones que UPCN", afirmó.

Inversión millonaria para escuelas de Balsa Las Perlas

Por su parte, el mandatario recordó que hoy firmarán el contrato de construcción para la nueva escuela secundaria rionegrina en Las Perlas y que además están por ampliar el jardín y la primaria de la misma localidad.

"Vamos a invertir un total de 171 millones de pesos en escuelas nuevas, refacciones, ampliaciones y mantenimiento en la ciudad", concluyó.