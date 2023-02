De manera inmediata se puso en "posición fetal" para cubrir su teléfono y es allí cuando su hijo, en un acto de valentía y sin medir las consecuencias, comenzó a morder y golpear a uno de los delincuentes.

Niño mordió y golpeó a delincuentes

"Empezó a pegarle al delincuente y hasta lo mordió en uno de los hombros", relató la joven sorprendida quién además señaló que utilizó sus llaves para tocar la puerta de una casa y hasta empezó a gritar para alertar sobre lo que pasaba.

Ese accionar generó que los vecinos de la cuadra y automovilistas se acercaran para auxiliar a la mujer y a su hijo. Al notar que la gente se acercaba, los ladrones escaparon corriendo sin robarse nada.

"Me los había cruzado cinco minutos antes y ya sentí algo sospechoso", recordó Sofía al manifestar que el barrio San Vicente vive momentos de terror por el aumento significante de robos: "Al menos una vez por día se conocen hechos de esta índole".

Por último, la joven contó lo que fue para la familia haber vivido el robo: "Lo que más angustió fue lo de mi hijo, haber estado con él en ese momento y que haya vivido todo. Agradezco a Dios que no me lo hayan golpeado. El viernes me caso y ahora lo único que tengo en mi cabeza es lo que pasamos".

Hasta el momento no se pudo determinar la identidad de los delincuentes ni su paradero.