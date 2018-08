"Vengo dispuesto a sumar desde donde me toque"

Hoy firmará su contrato con el Albinegro, pero ayer se movió en lo físico y el técnico lo mantuvo al margen del extenso 11 contra 11.

“Llegué anoche y Víctor (Zwenger) prefirió que me recupere bien antes de arriesgar. Estoy feliz, más allá de lo deportivo, había una situación familiar que me hacía desear jugar en la zona. Ni hablar de Cipo, cuando me llamaron se desencadenó todo muy rápido”, amplió.

El lunes fue el primer contacto que recibió al celular. Sin contrato firmado con el Verde, el acuerdo de palabra lo mantenía alerta en plena pretemporada, pero tampoco fue sencillo destrabar la situación. “Soy consciente de que a los dirigentes de Ferro no les cayó bien. Tuvimos una reunión el martes en la que las dos partes dimos nuestra postura, pero yo quería venirme. Lo familiar también era clave y lo económico quedó en un segundo plano”, relató.

Negociaciones

Los vaivenes del invierno de Caprio fueron los mismos que padecieron decenas de futbolistas por una reestructuración del ascenso que quedó en la nada.

“Arranqué con un montón de llamados. Lo más cerca que tuve fue San Lorenzo de Alem, pero echaron al técnico que me pidió (Salvador Mónaco) y quedé sin nada. Sansinena fue otro con los que estuve en conversaciones, pero se terminaron diluyendo”, explicó.

Cipo no aparecía en el horizonte, pero la pretemporada generó dudas y a poco de marcarse la despedida en la búsqueda de futbolistas, se activó.

El arquero estuvo entrenando los últimos 20 días con el plantel de Ferro de La Pampa, que será rival de Cipo en la zona 1 del Federal A que se viene.

La vuelta de Morales, el único cambio

Recuperado de una lesión en el tobillo izquierdo que lo marginó del último partido, Jonathan Morales recuperará su lugar en la última línea de Cipolletti, que el domingo a las 18 será local del Deportivo Roca. En principio, sería la única variante que introducirá Víctor Zwenger en relación con los once que perdieron el domingo en La Visera ante Sol de Mayo.

Ayer, el cuerpo técnico dispuso una práctica formal de fútbol en la que no movió piezas durante la hora de acción.

Lo único que deja abierto el interrogante es la continuidad de Facundo Crespo, aunque el 1 se mantendría.

De esta manera, la formación sería con Crespo o Nicolás Caprio; Brian Bortolotti, Franco Coria, Martín Zbrun, Jonathan Morales; Lucas Comachi, Fernando de la Fuente, Gabriel Chironi, Pablo Vergara; Diego Romero y Maximiliano Herrera.