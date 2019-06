"Vamos a salir a ganar, pero la idea es no perder"

El polifuncional futbolista de Allen analizó la previa del partido de ida frente a un rival de cuidado. “Se trabajó como cada semana, sabiendo que es una cancha difícil, con jugadores de renombre, que se conocen, que son un plantel que han dado pelea en todas las canchas y que va a ser un partido duro”, manifestó Villacorta.

En ese contexto, La Amistad tiene objetivos claros para los primeros 90 minutos de la instancia. “Vamos a tratar de salir a ganar si se puede, pero la idea es no perder", señalo.

En el conjunto cipoleño no pasan por alto la campaña de Chichinales, la sorpresa entre los semifinalistas. “Vienen con un envión anímico que realmente es tremendo, porque se clasificaron en la última fecha, dieron el batacazo en Catriel y vienen muy bien, por eso va a ser un partido durísimo”, avisó el volante.

Para Villacorta, La Amistad no es el favorito en la definición del torneo. “La liga está muy pareja en todos los aspectos, no nos creemos candidatos y hay que salir a ganar en todas las canchas. El objetivo es claro, queremos pelear arriba siempre, pero candidatos no somos, se ha demostrado que los clubes están muy parejos y todos dan pelea”, indicó.

Tercera división

Esta tarde también se jugarán las semifinales de la tercera división. Desde las 15, Pillmatun visitará a Alto Valle y a las 15:30, Deportivo Huergo será local de Deportivo Roca.

Tres equipos locales a la final

Ayer comenzaron las semifinales del torneo Apertura de las divisiones formativas. Mañana continuarán los cruces. En 5ª, Cipolletti superó 3 a 1 a Atlético Regina y se metió en las finales. Espera por Deportivo Roca o 25 de Mayo. En 6ª, en la final se enfrentarán Regiona, que le ganó 2-1 a Catriel y Cipo que superó en los penales a Roca (5-3). En7ª, Roca goleó 4-0 a Obrero Dique y el Albinegro 2-0 a Cimac. En 8ª, Roca vencipo 1-0 a Maracacinho y aguarda por Cipo o Regina. En 9ª, el Albo le ganó 3-1 a La Amistad y espera por Cipo o Argentinos. En 10ª, pasó Regina, que eliminó a San Sebastián (5-4 en penales) y jugará ante Cipo o Roca.