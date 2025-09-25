Triple femicidio de La Matanza: quién es "Pequeño J", el capo narco buscado por la muerte de las chicas

Este jueves se conocieron más detalles de los presuntos involucrados en el atroz crimen. El ministerio de Seguridad apuntó contra un joven narco.

En el marco de la investigación por el triple femicidio de las chicas de La Matanza, se conocieron detalles sobre los sospechosos. Por el momento, hay cuatro detenidos que brindarán su declaración a la Justicia este jueves.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las chicas fueron engañadas y en un contexto de venganza las asesinaron. Toda la tortura previa que sufrieron fue transmitida en vivo - a través de Tik Tok- para otras personas de la organización criminal narco.

Tras confirmarse la relación con una banda criminal peruana, el ministro Alonso anunció que ya identificaron al líder de la banda. Se trata de un ciudadano peruano de unos 23 años, conocido como " el pequeño ‘J’ o Julito" , y que ya emitieron un pedido de captura en su contra.

chicas asesinadas la matanza

Actualmente reside en Villa Zabaleta, lugar donde se llevaron a cabo una serie de allanamientos este miércoles por la noche. "No se trata de un capo narco de gran escala, sino de un vendedor de cocaína y otras drogas al menudeo que recibía la droga, la fraccionaba y la distribuía entre vendedores", detalló un periodista de El Trece.

"Pequeño J" habría sido quien ordenó el secuestro de las chicas de La Matanza

Asimismo, revelaron que 'Pequeño J' no estuvo presente en la casa de Florencio Varela donde se cometió el crimen, sino que fue quien ideó el plan, ordenado el secuestro de las jóvenes y filmado las torturas.

En tanto, el periodista sumó que en estos allanamientos no se encontró al principal acusado debido a la demora en el procedimiento. "Fueron a buscarlo a la casa y se tardaron un poco, o sea que le dieron tiempo desde que se conoció el hallazgo de los cadáveres para escapar, tal vez ni siquiera esté en el país", cerró.

Aún así, se llevó a cabo la demora de otros ocho hombres vinculados a la organización narco, quienes estaban en un bar al lado del búnker. El operativo fue realizado por la Policía bonaerense bajo autorización de la Justicia provincial. En el marco de una extensión de jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad actuó como acompañante, sin intervenir de manera directa.

demorados narco allanamiento en zabaleta

Tras el operativo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en diálogo con TN que el allanamiento fue realizado en "el búnker principal" de la organización narco en el barrio 21-24 en Villa Zabaleta, con el objetivo de capturar a "uno de los líderes criminales". Como no lograron ubicarlo, todos los demorados fueron puestos en libertad.

Las tres chicas habrían entablado una relación con el sospechoso en la zona de Flores, que frecuentaban habitualmente.

Por estas horas, la Justicia intenta dar con su paradero mientras el caso sigue generando consternación y pedidos de justicia por las tres jóvenes asesinadas.

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio de las chicas de La Matanza y de qué se los acusa

Por el momento son cuatro los detenidos por el triple femicidio de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las chicas de La Matanza que fueron halladas sin vida tras estar cinco días desaparecidas. Todos serán indagados e imputados este jueves.

Los acusados, detenidos por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense son Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos de nacionalidad argentina.