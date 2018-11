El joven no dudó en calzarse un traje de neopreno para buscarla durante estos días, hasta que ayer se lanzó en una balsa por el cauce, pudo hacer un relevamiento sobre la margen izquierda y ahí es donde la halló.

"Quería agradecer a Marcelo de Wala Aventure, que hizo posible la bajada desde el tercer puente hasta donde encontramos a Anís. No fue de la forma que todos queríamos, pero la pude encontrar", dijo Martín.

Está convencido que los 14 años de la labradora le jugaron una mala pasada porque el mismo río la pudo haber llevado a la orilla. Por eso le queda la tranquilidad de haber pasado estos años con su fiel compañera y de haberla buscado hasta poder encontrarla.

Agradeció a la gente que se solidarizó en su búsqueda y que le transmitió su apoyo. "En el 2012 perdí una hija que iba a nacer, me separé, luego perdí a mi mamá por el cáncer y lo único que me quedó fue mi perra y me aferré mucho a ella. Me estaba preparando porque con 14 años seguramente iba a morir y pasó esta tragedia", se lamentó.

Embed

LEÉ MÁS:

La búsqueda desesperada de Anis, la perra que cayó al río Neuquén