Semana Santa: ¿el Jueves y Viernes Santo son feriados?

Con la llegada de Semana Santa , en Argentina es recurrente que muchos se pregunten si tanto el Jueves como el Viernes Santo son considerados como feriados nacionales, y por ende, si es posible tener un fin de semana XXL. La respuesta inmediata es NO, y en esta nota te contaremos los motivos.

Pese a que durante este jueves no habrá clases y muchas oficinas estatales no estén abiertas, el Jueves Santo fue definido como “día no laborable” en el calendario de feriados nacionales del país. Sin embargo, el viernes será diferente, ya que esa jornada es considerada feriado.