Se filtraron los sueldos del Manchester City y se reveló cuánto gana Julián Álvarez

¿El resto de los jugadores importantes del equipo? Jack Grealish (US$ 18.754.008), John Stones (US$ 15.628.340), Phil Foden (US$ 14.065.506), Rodri (US$ 13.752.939), Manuel Akanji (US$ 11.252.404), Ruben Dias (US$ 10.835.648), Kalvin Phillips (US$ 9.377.000), Bernardo Silva (US$ 9.377.000), Ilkay Gündogan (US$ 8.751.870), Riyad Mahrez (US$ 7.501.603), Aymeric Laporte (US$ 7.501.603), Kyle Walker (US$ 6.876.469), Nathan Aké (US$ 5.770.464), Ederson (US$ 4.063.368) y Stefan Ortega (US$ 3.438.234). Es decir que Julián es el que menos cobra del grupo más destacado del City.

Sueldo Julian Álvarez 2.jpg

Sobre los problemas con la Premier League, Khaldoon Al Mubarak, presidente del club de Manchester aseguró que colaborarán para demostrar que está todo en orden: “El Club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una Comisión independiente, para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición”.