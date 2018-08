En declaraciones a LU5, Guillermo San Pedro, presidente de la subcomisión de fútbol de Cipolletti, explicó que es una situación que amarga a todos. "El fútbol es ganar y perder, pero lo que pasa en la tribuna no lo puedo entender", dijo.

"En esta ocasión no participamos de la organización, ni de la venta de entradas pero uno no lo puede entender: si ganas es fiesta y si perdés rompés todo. Te sentís mal porque es una historia de nunca acabar en el fútbol argentino", agregó.

San Pedro explicó que los incidentes fueron ocasionados por "50 papeloneros que hacen quedar mal al club y a todos". "No solo terminó con la agresión a un bombero, que no me entra a la cabeza, sino que en la ida rompieron todo lo que se podía en la tribuna. Y la bronca es de la misma gente de Cipo que va alentar al equipo, de 3000, hay 2950 enojados por estos 50 papeloneros", sostuvo.

"La única forma de que esto se termine es que la justicia tome acciones reales sobre quien se porta mal, por decirlo en forma suave", pidió el dirigente y resaltó que debe haber sanciones ejemplificadoras para que los violentos no entren más a un evento deportivo.

"En este partido se aplicó el operativo Tribunas Seguras, que le sale caro al estado, se escanearon los DNI de todos, todos deberían estar identificados, hay imágenes de un dron, por lo que no se puede decir que no se sabe quién fue", añadió.

"No debería ser difícil encontrarlos con nombre y apellido, y estas personas no deberían poder ingresar a un evento deportivo más allá de la pena por los incidentes. Debería haber una pena de la justicia directamente", sostuvo.

Consultado sobre si el club puede hacer algo contra los violentos, San Pedro indicó que es una situación complicada, porque después los hinchas toman medidas contra los dirigentes por no entrar al estadio de su equipo pero si lo pueden hacer en cualquier otro.

"Nos están ganando los violentos. Hacen lo que quieren en cualquier momento", manifestó y reveló que por el momento no hay sanciones para el Club Cipolletti.

"Espero no haya sanciones deportivas para lo que viene, va a ser muy difícil que volcamos a jugar por esta instancia en Cutral Co, van a pasar muchos años. Es difícil llegar a esta instancia y si lo logramos es probable que nos manden a jugar a otras canchas", concluyó.

