Ruta 237: ¿Quién era el camionero rionegrino que murió en el vuelco fatal?

El accidente obligó a un amplio operativo de rescate y generó conmoción en la región cordillerana. La Justicia dio a conocer la identidad de la víctima.

Un grave siniestro vial ocurrido en la Ruta 237 dejó como saldo a un joven camionero fallecido, cuando regresaba desde Neuquén hacia Bariloche. El hecho provocó gran impacto no solo por las dificultades del rescate, sino también porque se trataba de un trabajador muy conocido en su ciudad de residencia.

El episodio se produjo este viernes por la mañana, a la altura del kilómetro 1542, cuando el vehículo de gran porte perdió la trayectoria, salió de la calzada y terminó cayendo a un barranco. El chofer transportaba frutas y verduras con destino a la ciudad rionegrina.

La magnitud del accidente obligó a desplegar varias dotaciones de bomberos y personal de diferentes organismos de seguridad y salud, que trabajaron en la zona durante varias horas. La primera alerta ingresó alrededor de las 8:15, momento en el que se activó el protocolo de emergencia.

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Raúl Levio, de Tránsito Piedra del Águila, confirmó la triste noticia. Indicó que el siniestro tuvo lugar pasadas las 8 y que, al arribar al lugar, el personal constató el hecho y que el conductor -único protagonista del siniestro- circulaba con dirección norte-sur y con destino final San Carlos de Bariloche, Río Negro. Transportaba la carga desde Neuquén capital.

accidente fatal piedra del aguila

Rodrigo Torres, oficial ayudante y segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de Piedra del Águila, explicó que al llegar al sitio comprobaron que el conductor había fallecido. “El cuerpo se encontraba atrapado entre los hierros de la cabina, por lo que se utilizó equipamiento hidráulico y eléctrico para intentar liberarlo, sin éxito en el primer intento”, relató.

Por la complejidad de la situación, se convocó a refuerzos desde Junín de los Andes y a trabajadores de la empresa Coarco, quienes acercaron maquinaria pesada para mover el camión y facilitar la extracción. Tras varias maniobras, finalmente lograron rescatar el cuerpo y trasladarlo al hospital de Piedra del Águila para las pericias correspondientes.

Quién era la víctima fatal

Según el portal Bariloche 2000, el fallecido fue identificado como Weni Leonel Corbalán, de 33 años, vecino de esa ciudad lacustre. Pertenecía a una familia dedicada al rubro de verdulerías, muy reconocida en la ciudad, y solía realizar viajes frecuentes para abastecer los negocios.

El joven había partido hacia Neuquén en busca de mercadería y, en el trayecto de regreso, sufrió el siniestro que le costó la vida. Sus allegados lo describen como una persona trabajadora, de perfil bajo, que dedicaba gran parte de su tiempo a sostener el emprendimiento familiar. La noticia generó una ola de mensajes de pesar en la comunidad barilochense.

En el operativo intervinieron bomberos de Piedra del Águila y Junín de los Andes, personal de Tránsito y de la Policía de Traful, agentes de salud, criminalística de la fuerza provincial y trabajadores de Vialidad Nacional. La circulación por la ruta 237 se vio restringida durante varias horas para facilitar las tareas.

accidente fatal piedra del aguila (2)

Desde Bomberos remarcaron la dificultad del rescate, debido a que el camión había quedado con la carga sobre la cabina. “El trabajo en conjunto permitió destrabar una situación sumamente delicada”, señaló Torres, quien destacó la coordinación entre las distintas instituciones presentes.

La tragedia vuelve a poner en foco los riesgos de la Ruta Nacional 237, que conecta Neuquén con la región andina y que registra un alto flujo de camiones y colectivos. La zona del kilómetro 1542 es considerada de compleja circulación, especialmente en jornadas con condiciones meteorológicas cambiantes.

La comunidad de Bariloche despide a Corbalán con profundo dolor. Sus vecinos y colegas del sector frutihortícola coinciden en que su ausencia deja un vacío difícil de llenar, no solo en lo laboral sino también en lo personal.