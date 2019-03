“Hubo discusiones, intervino la Policía y no pasó a mayores”, contó Jorge Pompei, el vicepresidente del club naranja, quien se refirió al agresor que tiró piedras hacia el plantel albinegro. “Esta persona está identificada y no entra más a la cancha. El video que circula es real (difundido por Cipo Pasión), sólo que le falta una parte, porque la tirada de piedras fue de las dos partes. No se justifica de ninguna manera que nuestra gente interviniera en este tipo de actos” manifestó Pompei.