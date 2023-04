Revelan el resultado de ADN a la joven que dijo ser Madeleine McCan

Una joven de 21 años fue tendencia hace meses atrás luego de asegurar en internet que era Madeleine McCann. Sin embargo, una prueba de ADN confirmó que no es ella.

Se trata de Julia Wendell quien apareció en el famoso programa estadounidense Dr. Phil donde dijo que comenzó a sospechar de su identidad el pasado junio, pero no proporcionó ninguna prueba que confirmara la incógnita.

Durante la entrevista dijo que no recuerda gran parte de su infancia y que no está segura de su edad porque no ha visto su certificado de nacimiento, una afirmación que sus padres refutaron energéticamente.