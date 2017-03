Quieren echar a una familia boliviana de una toma por conflictiva. Vecinos del Barrio Obrero A definirán esta semana la situación en una asamblea.

Están cansados de las constantes fiestas y desmanes que protagonizan estas personas, más aun luego de que el último fin de semana un hombre de 30 años recibiera un tiro en un glúteo.

Desde el asentamiento aseguraron que les darán una opción al diálogo y les pedirán que terminen con este tipo de conductas. Sin embargo, admitieron que la mayoría de los vecinos pretende la expulsión.

El último sábado esta familia llevó a cabo un festejo que terminó el lunes por la madrugada. Según relataron los vecinos, la dueña de la casa siempre realiza comidas típicas bolivianas para vender, pero también ofrece bebidas alcohólicas. La celebración se fue de las manos y terminó en una balacera. Un hombre recibió un tiro en un glúteo y aún continúa internado, con la bala adentro. Otra persona también resultó herida cuando una bala le pasó rozando el ojo y le arrancó parte de la ceja. También denunciaron que un proyectil pasó a centímetros de una nena de 9 años.

Gustavo, cuñado de la víctima, contó que la asamblea para definir el futuro de esta familia se podría realizar el viernes. “Estamos indignados porque se le restó importancia al tema, hubo un herido y el final pudo haber sido trágico. Por suerte no lo fue, pero los vecinos están enojados e indignados y quieren una pronta solución”, afirmó Gustavo.

“Si se quedan, queremos que la mujer pueda seguir vendiendo sus comidas típicas pero no que se organicen fiestas, que la gente compre y se vaya”, contó el cuñado del baleado.

Sin embargo, aseguró: “Estas personas no saben cómo convivir en sociedad, pareciera que vivieran en el campo. La mujer quema basura afuera de la casa y no le importa si el humo entra por las ventanas de los demás o no. Además, cuando hacen las fiestas el disturbio es muy grande, muchas personas hasta orinan en las puertas de los demás; no se puede vivir así”, concluyó.

Malestar

La balacera les colmó la paciencia

Al borde de la tragedia

El sábado pasado se inició una celebración boliviana en una casa del Barrio Obrero A, que terminó el lunes en medio de una balacera y con una persona internada con un disparo en una nalga.

Una difícil decisión

Los vecinos aseguran que esta situación es una constante y la de este último fin de semana fue la gota que rebalsó el vaso. Es por eso que evalúan por estas horas la posibilidad de echar a los conflictivos de la toma.