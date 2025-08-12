Alrededor de 20 pasajeros que se movilizaban a bordo pudieron salir por sus propios medios, algunos de los cuales fueron derivados a centros médicos.

Volcó un micro de Mi Bus en la ruta de acceso al cerro Catedral.

Una unidad de la firma Mi Bus que realizaba el recorrido urbano entre el centro de Bariloche y el cerro Catedral volcó este mediodía y quedó en una incómoda posición, entre los arbustos.

Alrededor de 20 pasajeros que se movilizaban a bordo pudieron salir por sus propios medios , algunos de los cuales fueron derivados a centros médicos para recibir asistencia, aunque todos sufrieron heridas menores y contusiones, sin gravedad.

El accidente ocurrió a las 13.20 de este martes . Fuentes de la empresa indicaron que los directivos de la compañía acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, el hecho habría ocurrido cuando el chofer de la unidad se descompensó cuando conducía la unidad.

Circulaba a baja velocidad en el último tramo de la ruta, cuando se incrustó en la vegetación y se recostó sobre uno de sus laterales.

Bomberos de distintos cuarteles, ambulancias y efectivos policiales acudieron al lugar del hecho, donde el tránsito fue interrumpido para garantizar el movimiento de los vehículos de emergencia.

Fuerte vuelco de un colectivo en Villa Traful sobre Ruta 65

El pasado martes 15 de julio, un colectivo protagonizó un grave accidente en la Ruta 65. En el vehículo que sufrió un vuelco circulaban 44 pasajeros, de los cuales 15 resultaron con heridas leves y hay 5 heridos de gravedad.

La información fue brindada por la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riego de la Provincia, quien compartió imágenes del trágico hecho ocurrido a 15 km de la localidad de Villa Traful.

accidente villa traful colectivo

Tras el vuelco, el colectivo blanco, de la empresa Meridiano radicada en Bariloche, quedó sobre el lateral izquierdo, del lado del conductor, con unas rocas de gran tamaño debajo. Aparentemente, el accidente fue causado por barro y hielo en la calzada. De acuerdo a la información relevada por LMCipolletti, despistó en el sector del Río Minero.

La situación es grave, caracterizaron desde el organismo avocado a las emergencias en la provincia. El colectivo iba cargado con 44 personas, que debieron ser rescatadas de adentro del vehículo, volcado en el estrecho camino de ripio.

Alertados por el incidente, los equipos de salud acudieron de inmediato al lugar turístico. Se trata de una ambulancia del Centro de Salud Enfermera Olga Vivares. Debido a la existencia de al menos cinco personas heridas de gravedad, se enviaron tres ambulancias del SIEN.

Además, dos camiones de Unidad de Respuesta Inmediata (URI) y personal de la Secretaría de Emergencias, quien publicó el operativo.