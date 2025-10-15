Unter elige sus nuevas autoridades: este jueves se realizan las elecciones provinciales

Más de 18 mil docentes están habilitados para votar en toda la provincia.

Los docentes irán a las urnas para elegir la nueva conducción del gremio Unter.

El gremio docente rionegrino Unter irá este jueves 16 de octubre a las urnas para renovar sus autoridades por los próximos tres años. Se trata de una elección clave para el sindicato, marcada por un escenario altamente polarizado entre la histórica conducción del oficialismo y una oposición que busca dar el batacazo.

Durante la jornada, que se extenderá entre las 8 y las 20 , los 18.611 afiliados y afiliadas habilitados en toda la provincia podrán votar en alguna de las 144 mesas distribuidas en las 18 seccionales .

El proceso definirá la nueva conformación del Consejo Directivo Central , la Comisión Revisora de Cuentas , la Junta de Disciplina , los delegados al Departamento de Salud , los congresales a CTERA y las representaciones gremiales ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) .

unter

Los mandatos del Consejo Directivo tendrán una duración de tres años, mientras que las representaciones ante el CPE se extenderán por cuatro años.

Las listas en competencia

En esta elección sólo competirán dos listas. Por un lado, el frente Unidad Docente Azul Arancibia Celeste, encabezado por Gustavo Cifuentes, actual adjunto de la secretaria general saliente Silvana Inostroza, buscará mantener el control del gremio, que conserva desde hace más de 15 años.

lista azul arancibia celeste info

Del otro lado estará la DAF Multicolor (Docentes al Frente), con la docente de Valle Medio Laura Ortiz como candidata a secretaria general. Este espacio, conformado por diversas agrupaciones y con fuerte presencia en seccionales opositoras, plantea un perfil más combativo y confrontativo frente al oficialismo.

DAF Multicolor General Roca

Ambos sectores llegan a la elección en un contexto de tensión con el Gobierno provincial, atravesado por la disputa salarial y el cierre del último tramo de la paritaria docente.

Las elecciones en las seccionales

Además de la elección provincial, este jueves también se votará en varias seccionales locales como Viedma, San Antonio Oeste, Jacobacci, Sur Medio, Fiske Menuco–Roca y Bariloche, entre otras, donde se renovarán los Consejos Directivos Locales.

El cronograma electoral comenzó semanas atrás, con comicios escalonados en distintas localidades. El 27 de agosto se votó en Valcheta, con lista única del oficialismo, y el 28 de agosto en El Bolsón, donde también se impuso la lista Azul Arancibia.

En cambio, en Villa Regina, Valle Medio, Cinco Saltos, Allen, Río Colorado y Cipolletti, la victoria fue para agrupaciones integrantes del frente DAF Multicolor, lo que generó expectativas sobre cómo se trasladará ese resultado al ámbito provincial.

La jornada del jueves será determinante para definir si Unter mantiene su histórica conducción o si la oposición logra avanzar hacia un cambio de rumbo dentro del principal gremio docente de Río Negro.