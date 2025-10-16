Alerta por tormentas con actividad eléctrica, granizo y vientos de casi 100 km/h

El SMN emitió varias alertas que afectarán a varias provincias este jueves, y todo indicaría que se extendería hacia el fin de semana.

Se prevén “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en esta primavera, donde se comienza a sentir un aumento de la temperatura, pero también se hacen presentes distintos fenómenos que se sentirán con intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas varias alertas amarillas donde se advierte por fuertes tormentas y vientos en distintas partes del país este jueves.

Según precisó el organismo, se prevén “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Cuáles son las provincias afectadas por la tormenta

Una de las alertas de nivel amarillo indica que se esperan tormentas son Jujuy, Misiones, Corrientes y algunos sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe y Salta.

Allí podría registrarse abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros.

Alerta por vientos: qué zonas estarán afectadas

Asimismo, el SMN emitió una alerta por vientos fuertes también para este jueves, que regirá en zonas de Chubut y Córdoba. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

El organismo nacional publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar los vehículos bajo los árboles.

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico adelantó que para el viernes regirá una alerta por tormentas en el norte argentino. Se trata de precipitaciones que se desarrollarán en la franja central y en el noreste. Afectará las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

El pronóstico para Neuquén: hasta cuándo seguirá el viento

Las condiciones meteorológicas se mantendrán esta semana con tiempo predominantemente templado y ventoso. Se espera cierta amplitud térmica durante este jueves. La mínima, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estará en 5 grados en horas de la mañana y 23 grados de máxima por la tarde. El viento soplará durante gran parte de la jornada entre 23 y 31 kilómetros por hora y las ráfagas estarán entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), el pronóstico anticipa el pasaje de un frente frío que provocará lluvias y nevadas en cordillera con períodos ventosos en toda la región. Se esperan altas presiones con noches frías. Estará soleado y calmo jueves y viernes. Se anticipa aire subtropical, calor el fin de semana con aire del norte en toda la región.

La AIC pronosticó para este jueves en la región una mayor amplitud térmica dado que la mínima será de un grado y la máxima de 23 grados bajo un cielo parcialmente nublado y mayormente despejado. Anticipó viento de 23 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 47 kilómetros por hora.

Para el viernes las condiciones se mantendrán en líneas generales. Continuará el tiempo templado y ventoso. Estará soleado con una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 2 grados.