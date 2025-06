Río Negro denunciará a Nación por el estado de las rutas

"Hay obras inconclusas desde hace 15 años, por lo que la situación arrastra varios gobiernos, pero nunca se dijo que las obras no se iban a terminar, que no se sabe qué iban a hacer con los contratos y que no iba a haber más obra pública . Entonces, en algún momento, más allá del diálogo, hay que hacer el reclamo", aseguró Echarren.

Vialidad Nacional Rio Negro Villa Regina.png En Villa Regina, Vialidad Nacional se encuentra esta semana desplazándose con trabajos sobre la ruta 22. Gentileza

El ministro explicó que la postura de Nación "genera una luz de alarma" por el colapso de las rutas nacionales, especialmente en el Alto Valle. La Provincia reclamó el traspaso de las rutas nacionales, "pero en condiciones" y no hubo acuerdo. Como Nación tampoco avanza en obras, ni realiza mantenimiento, se optará por el camino judicial.

"Se está preparando la documentación, que obviamente nosotros hicimos un relevamiento de todas las rutas nacionales y cómo su estado va perjudicando a cada uno de los organismos de la provincia y obviamente a la gente en particular", dijo Echarren.

El reclamo judicial por obras se fundamentará en la recaudación de impuestos que se cobran específicamente para el mantenimiento de rutas. "Dicen no hay plata, pero plata hay, se recauda del impuesto al combustible. Entonces, si no van a terminar las obras, no rescinden los contratos, no transfieren esas rutas a las provincias con financiamiento, no hacen mantenimiento, llega un punto en el que tenemos que hacer el reclamo, porque no tenemos ninguna alternativa", manifestó el funcionario a CNN Roca.

Echarren afirmó que "con Nación hay diálogo", pero no llevó a ninguna resolución por lo que "será la Justicia quien marque la falencia del Estado Nacional en invertir recursos que están afectados por ley para rutas".

El plan de Nación para las rutas

El ministro Echarren aseguró que la discusión con el gobierno nacional se centró en el traspaso de las rutas, con los recursos necesarios para terminar obras y hacer mantenimiento. El gobierno provincial contempla la instalación de peajes que, a futuro, se utilizarían para mantener los caminos en buen estado.

"Nación tiene un plan que básicamente es concesionar las rutas a privados. Pero en el caso de Río Negro, esos privados tendrían que invertir durante un año sin cobrar. A mí me parece que es una situación que debiera ser al revés, que se invierta plata de lo que está recaudando de estos casi 620.000 millones de pesos que se quedó el año pasado, y después sí plantear un sistema de concesión", estimó Echarren.

El titular de Obras Públicas manifestó, además, un rechazo tajante a la decisión de Nación de no terminar la obra de la Ruta 22. "Ellos dicen que en la Ruta 22, lo que no está terminado, no se termina y queda en un carril por mano. La cantidad de tránsito se va incrementando en forma permanente tanto para la actividad productiva como para las localidades que van creciendo. Para nosotros todo el Alto Valle tiene que tener dos carriles. En ese aspecto no nos ponemos de acuerdo".