Pequeños ahorristas: "pasos seguros" en la nueva economía

En principio habló sobre el funcionamiento del mercado sobre datos concretos. "Al mercado financiero o del supermercado a la vuelta de nuestra casa, le gustan las certezas, saber cuáles son las condiciones con las que se tiene que manejar de acá a los próximos meses. Siempre dentro de la economía nos manejamos con expectativas. Entonces, una vez que uno confirma la expectativa que es por ejemplo que´van a devaluar 130% por decirte´ese es el rumor, se consolida con la noticia ayer a la tarde de que finalmente el dólar oficial no va a ser de 650 pesos como estimó el mercado, sino por encima de esa estimación en $800 . Esto hace que ya te plantees otro escenario en el sentido de que ya hay un plus de devaluación que por ahí no estaba contemplado en precio", explicó en CNN radio Roca.

Plazos fijos tradicionales y UVA: por qué no son recomendados

Teniendo en cuenta que la inflación se profundizará en los próximos días, es probable que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) de interés que se paga sobre los plazos fijos pueda quedar muy baja.

En la actualidad, los plazos fijos tradicionales pagan una Tasa Nominal Anual (TNA), rendimiento fijado por el BCRA, del 133% anual, con una efectiva anual (TEA) del 253% en el caso de que se reinviertan cada 30 días todos los meses el capital y los intereses obtenidos. Con esta medida, el plazo fijo tradicional pasó a tener un rendimiento efectivo mensual (la TEM) del 11%, superior al dato de inflación de octubre, que estuvo por encima del 8%.

Para Pereyra la opción del plazo fijo es un "no" y el UVA "tampoco". En el caso de los Plazos fijos tradicionales, si no se modifica la tasa de interés, "no tienen mucho sentido". Respecto de los UVA explicó que para que "a mí me remunere, lo tengo que inmovilizar 90 días. No es que yo lo pongo 30 días y me lo pagan", algo poco rentable según las estimaciones de los mercados en tema inflacionario.

En ese sentido, remarcó que "los que tenemos entre 40 y 50 años, no atravesamos la hiperinflación del 89% con dinero propio. Yo era chiquita, me acuerdo del cambio de peso austral y demás, pero no me acuerdo de la sensación que me dio una inflación del 20%, 50% mensual. Hoy, la estimación de mercado con estas medidas, sin ningún lugar de dudas, van a dejar diciembre, enero, febrero y marzo en orden del 20% todos los meses. Entonces, realmente estamos frente a una situación que no la hemos vivido nunca antes. Aplicar recetas que nosotros sepamos o digamos, hay que realmente poner en fría la cabeza y resetearnos", sostuvo.

"Quién hizo un plazo fijo hasta el día de hoy sí, alguno habrá ganado, otro un poco no, le habrá ganado la devaluación, otros no, opinable si querés. Lo que no es opinable en materia de lo que va a venir, es el nivel de inflación que vamos a tener, que nadie, ninguno de nosotros, lo atravesó. Entonces, no usemos la receta que venimos usando, agarramos todas esas recetas, las rompemos y reseteamos", recomendó la especialista.

Para Pereyra, a una inflación tan elevada como la que se viene, se la combate con "cobertura y anticipación". Algunas de sus recomendaciones fueron "ir al dólar billete, comprar cosas no perecederas, adelantar compras de los chicos en marzo como útiles que los puedo comprar hoy. Ir a buscar el resguardo en algo sencillo, hablando de la economía real, no del ámbito financiero, donde hay instrumentos adecuados para ese tipo de escenarios. Para la gente común, la caída del poder de compra va a ser fenomenal", dijo.

2.jpg Pequeños ahorristas : "pasos seguros" ante el nuevo escenario económico

Compras en cuotas: no salirse del presupuesto familiar

Laura Pereyra, directora de PINCapital, se refirió a los planes de financiación. "Las cuotas como las conocemos van a desaparecer. En otros lugares del mundo no existe comprar a plazo, la gente compra a 30 días. Nosotros acá deberíamos, por lo menos y de mínima, dentro del presupuesto familiar, no salirse, tratar de ser muy austeros con las decisiones que se van a tomar ahora en compras para fin de año, ser un poco más austero, buscar precios, empezar a ver si me conviene hacer a 30 días y no generar una bola de nieve con las tarjetas. Muchas personas se han adherido hasta cuatro tarjetas de crédito y eso es un crimen porque hace que muy probablemente me exceda de mi cupo", explicó.

La especialista en Educación financiera remarcó la importancia de ordenarse financieramente. "Si yo tengo un ingreso fijo de 500 mil pesos por mes. Bueno, ¿cuánto de lo que a mí me ingresa se va en alquiler? ¿Cuánto se va en tarjeta? ¿Cuánto se va en gastos hormigas? Lo que sale de la tarjeta de crédito no puede ser nunca superior al 50% de lo que a mi me ingresa. Si me ingresan 200 mil pesos, no me puede venir una tarjeta de crédito de 300 mil pesos para pagar porque hice 14 cuotas".

En ese sentido, la directora de PIN Capital explicó que "hoy financiar un saldo moroso de tarjeta de crédito es pagar cinco veces lo que consumí porque las tasas de financiamiento están en el orden del 600%. Yo creo que es un plan de concientización a la fuerza de que no debemos gastar más de lo que nos ingresa".