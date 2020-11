Encadenado con ello, se esperaba que también se beneficie la mano de obra local, en este caso albañiles, gasistas, plomeros, electricistas y pintores, entre otros, que del mismo modo padecen las consecuencias económicas de las restricciones.

Hubo una intensa demanda y ofrecimiento de especialistas en las redes sociales, como un servicio virtual de avisos clasificados.

También, al caer la noche, sintieron el impulso en el rubro gastronómico, pues se pudo observar público en restaurantes, bares y las cada vez más populares cervecerías de la zona céntrica que abrieron sus puertas con las medidas protocolares establecidas.

La playa también tuvo una notable concurrencia, y puso en evidencia un interrogante aún no dilucidado acerca de qué medida instrumentarán para evitar aglomeraciones cuando suba la marea. En esta oportunidad como no era tanta la gente no se advirtió el dilema.

Playa 231120 B.JPG Propietarios y visitantes le dieron vida a Las Grutas

La experiencia indica que en bajamar hay amplitud de espacios y se puede respetar el distanciamiento establecido como medida sanitaria. Pero luego con el ascenso, los veraneantes suelen estrecharse contra el acantilado.

El municipio puso en marcha un plan de descentralización y promociona otras playas más alejadas a las que dotará de servicios. Con el transcurrir de la temporada se verá el impacto de la iniciativa.

Baja ocupación

La concurrencia apenas moverá el registro de ocupación, anticipó Carlos Rivas, de la Asociación Civil Propietarios de Alojamientos para Fines Turísticos.

“Llegaron muchos dueños con sus familiares e invitados”, precisó. El dirigente destacó que varios complejos de casas y departamentos no funcionaron durante el fin de semana y tampoco lo harán en la temporada que se avecina.

Anticipó que son cerca de 70 los establecimientos que permanecerán cerrados, y explicó que el motivo se centra en que los administradores son sus propios propietarios que por su edad se encuentran dentro del segmento de riesgo por el coronavirus.

Trámites para ingresar

Los ciudadanos domiciliados en Río Negro pueden ingresar a Las Grutas hasta el 4 de diciembre. Luego de esa fecha están habilitados los del resto del país.

Desde el municipio se sugiere descargar la APP provincial para circular, y desde cada ciudad de origen completar un formulario que se encuentra en el sitio oficial www.sanantoniooeste.gov.ar.

A los turistas se aconseja además buscar información sobre alojamientos y protocolos del sello de calidad sanitaria en www.lasgrutasturismo.gob.ar.

También se puede acceder como “invitado”. Para ello un residente debe enviar la "Carta de invitación" que aparece en sanantoniooeste.gob.ar/formularios/.

Asimismo, los propietarios no residentes o prestadores de servicio tienen que adjuntar documentación que se les requiere al formulario de ingreso y enviar a oficinavirtualsao.rionegro.gov.ar. Luego deberá recibir una respuesta de confirmación.