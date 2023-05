Por qué se fue un famoso panelista del programa de Karina Mazzocco

Según contó Marina Calabró en Radio Mitre, en el programa de Jorge Lanata, el periodista Luis Bremer renunciará al ciclo de América. ¿El motivo? No se siente cómodo hablando sobre temas del espectáculo.

" Quien se fue de vacaciones y, hay algunas fuentes de producción que me dicen que ya avisó que no vuelve, es Luis Bremer”, comenzó contando Marina Calabró en Lanata sin Filtro, en su columna de espectáculos.

“Yo hablé con él y me dijo: ‘Todavía no lo tengo definido, pero al regresar de vacaciones tenemos una charla”, agregó la panelista, quien, además, precisó que la idea de Luis Bremer en este momento de su carrera es enfocarse en temas de actualidad, más que de espectáculos como se trata en el show de Mazzocco.

luis-bremer.png Luis Bremer dejó de trabajar en América, en el ciclo de Karina Mazzocco.

“Desde la producción me dicen que Luis ya avisó, que el programa tiene demasiado contenido de espectáculos y que quiere algo más vinculado a la actualidad. Hace dos programas de radio donde aborda temas más generales. Y quizá sea un tema de contenido. Y me aclaró que la ama a Mazzocco y que no tiene nada que ver con ella”, aclaró Marina Calabró.

Por otra parte, la panelista del programa de Jorge Lanata se refirió a quien ocupará el lugar que deja vacante Luis Bremer en el ciclo de las tardes de América, en donde se movieron rápido resolver la cuestión.

“Quien va a estar reemplazando a Luis Bremer es Marcela Baños, conductora de Pasión de Sábado. Me decían ayer que ya están cerrando, que hay una propuesta económica y que faltaba el último ok de Marcela”, contó Marina Calabró.

La salida de Luis Bremer se suma a la renuncia de Débora D’Amato, quien también decidió dejar no sólo el programa, sino también el canal, para arribar a la pantalla de C5N, en el ciclo “El Diario”.