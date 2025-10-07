Violencia al extremo: lo golpearon, lo maniataron y le mataron a su perra para robarle

Ocurrió en el paraje La Amandina, cerca de San Martín de los Andes. La víctima se encuentra fuera de peligro.

Un vecino de un paraje cercano a San Martín de los Andes fue víctima de una inusitada violencia en su propia casa , al ser brutalmente golpeado y maniatado por varios ladrones que le revolvieron su casa y mataron a su perra de un tiro antes de irse. La Policía ya investiga el violento robo.

Según consignó el portal Realidad Sanmartinense, el violento hecho tuvo lugar el lunes por la tarde, en el paraje La Amandina , en una zona cercana al barrio Chacra 32 pero alejada por varios kilómetros del centro de San Martín de los Andes. A una vivienda de dicho paraje ingresaron al menos tres delincuentes encapuchados y al parecer utilizando máscaras de payasos para ocultar sus rostros, lo que pinta un escenario incluso más siniestro.

En la vivienda se encontraba su propietario, un hombre de 55 años, quien fue brutalmente golpeado y posteriormente maniatado con precintos, para luego comenzar a recorrer el domicilio en busca de objetos de valor.

la amandina san martin de los andes

El brutal robo se habría producido pasadas las 17. Además, se supo que al parecer los delincuentes exigían que la víctima entregara dólares, dando por entendido que tenía ahorros.

Hasta el momento, la Policía no ha brindado detalles oficiales, aunque sí confirmó a LMN que se encuentran en plena investigación y que aún se realizan diligencias en el lugar del hecho. Es por esto que no se conoce exactamente qué se lograron llevar.

No obstante, sí se conoció que los ladrones habrían matado de un disparo a la mascota de la víctima, una perra.

Por otro lado, el portal sanmartinense indicó que en diciembre del año pasado, el hombre había sufrido otro robo de un dinero que guardaba en su auto, por lo cual es posible que -de tratarse de los mismos autores- estos hayan regresado en busca de más ahorros.

La víctima ya recibió atención médica por las lesiones sufridas y la Policía trabaja intensamente para intentar esclarecer el hecho.

Con máscaras, maniataron a los guardias de una concesionaria

El mes pasado, los guardias de una concesionaria vivieron un violento intento de robo. Los ladrones los amenazaron y maniataron con alambre, pero un mal paso los hizo huir con las manos vacías.

El comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, detalló a LMNeuquén que el violento golpe -finalmente frustrado- ocurrió el sábado pasado, cerca de la medianoche. El blanco fue la concesionaria Taraborelli, ubicada sobre Ruta 22 y calle El Té, la cual era solo custodiada por dos guardias privados contratados por la empresa.

Allí fue que, mientras los guardias pasaban una noche más de trabajo, fueron sorprendidos en la garita por "entre tres y cuatro delincuentes, todos enmascarados y con guantes, quienes a punta de pistola los amedrentaron y redujeron", relató Rebolloso.

intento robo concesionaria (2)

Sin perder tiempo, los ladrones maniataron a los cuidadores con alambre y luego fueron hasta el sector de la concesionaria donde se encontraba la caja fuerte, aparentemente muy seguros de lo que hacían y adónde iban. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado.

Mientras intentaban desactivar el sistema de alarma para contar con más tiempo, cortaron un cable equivocado y produjeron el resultado opuesto: activaron las alarmas. De esta manera, no les quedó más opción que huir con las manos vacías antes de ser atrapados.

Los vehículos de escape de los delincuentes fueron hallados, pero ellos no han podido ser identificados aún por los investigadores.