Sortean los jurados populares para los próximos dos años: mil cipoleños serán seleccionados

El trámite se realizará el lunes y estará a cargo de Lotería provincial. Hay 3600 rionegrinos -1800 mujeres y 1800 hombres- en condiciones de participar.

El próximo lunes 3 de noviembre se realizará el sorteo de potenciales jurados populares del Poder Judicial de Río Negro , mediante el cual se seleccionarán 3.600 personas que podrán ser convocadas para integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.

Facebook El procedimiento, tal como lo establece el Código Procesal Penal, será supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estará a cargo de Lotería de Río Negro. Se trata de un acto público que garantiza la transparencia del proceso y la participación ciudadana en la administración de justicia penal, destacaron fuentes de la Justicia.

El sorteo podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube y del Facebook oficial de Lotería de Río Negro.

Bolilleros Lotería RN

En total se sortearán 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionarán 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearán 500 mujeres y 500 varones en cada una.

Una vez realizado el sorteo, las personas seleccionadas serán contactadas por las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde recibirán información sobre los pasos a seguir y las vías de contacto disponibles.

A cada persona sorteada se le enviará una comunicación oficial con una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta, que podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse de manera digital en la página web jurados.jusrionegro.gov.ar.

Los datos recabados permitirán efectuar una primera verificación para descartar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. Toda la información es tratada con carácter confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.

Condiciones para ser jurado

Como en anteriores sorteos, se recuerda que ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.

Desde que entró en vigencia la modalidad de juicio por jurados en la provincia de Río Negro, las personas seleccionadas mediante sorteo participan directamente en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté integrado por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena mayor a doce años de prisión.

Para ser parte de un jurado popular en Río Negro se requiere ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Además, no deben registrarse condenas por delitos dolosos. Están excluidas las personas que ejerzan profesiones jurídicas, como abogados o funcionarias y funcionarios judiciales, así como también las y los auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.

Los casos resueltos en Cipolletti

El juicio por jurados populares rige en Río Negro desde 2019 y fue estipulado por la Ley 5020. El primero se llevó a cabo en agosto de 2021 en Bariloche, donde se juzgó a Marta Dina Valle, acusada de asesinar a su pareja. El jurado la declaró no culpable. El siguiente fue por el femicidio de Agustina Atencio, en Catriel, primero en la Cuarta Circunscripción Judicial, en el que fue declarado culpable por unanimidad Sergio Exequiel Rebolledo, quien fue condenado a prisión perpetua, pena ratificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente en esta región del Alto Valle se juzgaron los femicidios de Patricia Rendón, ejecutado por Fernando Cronenbold, quien había sido su pareja y Agustina Fernández, cuyo autor fue su vecino Pablo Parra. Los dos hombres fueron sentenciados a perpetua.

Juicio Facundo Castillo Ramiro Gutiérrez fue condenado a 12 años de prisión por asesinar con su camioneta a Facundo Castillo. Ahora pidió salir de la cárcel para estudiar en la universidad. Anahí Cárdena

Mientras que por el asesinato de Facundo Castillo fue condenado el Ramiro Gutiérrez y por el de Jorge Gatica, detenido en la Comisaría 45 del Anai Mapu, sentenciaron a cinco policías, tres de ellos -Walter Carrizo, Jorge Luciano Sosa y Vilmar Quintrel- a prisión perpetua. El oficial Gastón Moraga se había declarado culpable por un delito menor, mientras que recibió cuatro años y seis meses de prisión. En tanto que David Fernández fue encontrado culpable por el homcidio de Christian Valdebenido y condenado a la pena de cuatro años de prisión.

A nivel provincial ya son 24 los casos judiciales resueltos con este método. El último fue el femicidio de Marisa Coliman, por el que fue declarado culpable Ezequiel Nicolás Medina. El hecho ocurrió la madrugada del 23 de julio de 2023 en Luis Beltrán.