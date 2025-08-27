Persecución policial en bici terminó con un detenido por robar carne en un súper

Un hombre se llevó una bandeja de carne y escapó en bicicleta. Policías que hacían recorridas de prevención lo siguieron y lo atraparon.

Un hombre que había robado una bandeja de carne de un supermercado y escapó en bicicleta fue atrapado tras una persecución por policías q ue se movilizaban en vehículos similares.

El incidente ocurrió en Viedma durante la tarde del último martes , cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa en inmediaciones de un comercio situado sobre la calle Zatti.

El individuo, que debía utilizar un dispositivo de rastreo satelital para monitorear todos sus movimientos, por una causa previa, se retiró a bordo de una bicicleta por lo que personal de bicipolicías inició un operativo de búsqueda, localizándolo en las calles Buenos Aires y Guido, informaron fuentes de la fuerza.

Cuando los agentes intentaron identificarlo, el sospechoso se dio a la fuga circulando a contramano por la calle Irigoyen, girando luego en calle Alberdi. A pesar de las reiteradas voces de alto, el hombre continuó la huida con los policías detrás.

Choque, caída y detención

Durante la persecución, uno de los bicipolicías, fue embestido por el prófugo, quien lo hizo caer al suelo con su bicicleta. A pesar del golpe, el efectivo logró reincorporarse, enfrentó al agresor y, tras un forcejeo, logró reducirlo y aprehenderlo.

El detenido de 43 años, llevaba un paquete de carne con el logo del supermercado ubicado en las calles Rivadavia y Alberdi. Luego de revisar las cámaras de seguridad del comercio, se constató que el producto había sido robado momentos antes por el hombre, quien lo había ocultado entre sus prendas.

Paralelamente, desde el sistema de emergencias 911 alertaron que el detenido se encontraba fuera del alcance de un dispositivo de rastreo electrónico judicial y no respondía a los llamados, por lo que también estaba incurriendo en una desobediencia judicial. No se informó la causa que lo obligaba a llevar la tobillera de rastreo.

El caso fue puesto en conocimiento del Fiscal en turno, quien ordenó la aprehensión del individuo por los delitos de hurto, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad.

Otro ladrón intentó robar chocolates

Un hecho delictivo similar al de Viedma se produjo el último lunes en Cipolletti. En este caso un joven intentó robar chocolates. El hecho ocurrió minutos antes de las 13 en un supermercado del barrio Don Bosco. Una denuncia alertó al personal de la Comisaría 24.

Al llegar al establecimiento comercial un empleado de seguridad les informó que un hombre vestido con remera azul y jeans oscuros, ingresó al local y fue detectado por cámaras de seguridad mientras intentaba sustraer barras de chocolate y carne envasada.

Ladrón chocolates super

El sospechoso intentó pasar por caja solo con la carne, pero al no contar con saldo suficiente, abandonó el producto e intentó retirarse del comercio con los chocolates escondidos bajo la remera, confiando que nadie había advertido la maniobra delictiva.

Sin embargo, un efectivo policial que estaba realizando un servicio adicional en el lugar, logró interceptarlo en la puerta y tras un cacheo le encontraron las barras de chocolate, quedando el hombre a disposición de la Fiscalía de turno.