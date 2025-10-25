Narcomenudeo: desbaratan un punto de venta de drogas en Cutral Co

Personal de la Policía Federal Argentina allanó un kiosco narco en el que secuestró diferentes tipos de sustancias psicoactivas ilegales.

El allanamiento en el punto de venta de drogas de Cutral Co.

Un operativo que llevó adelante la Policía Federal logró desbaratar un punto de venta de narcomenudeo en Cutral Co y logró secuestrar diferentes elementos y sustancias psicoactivas.

Los efectivos de la Federal efectuaron un allanamiento este último jueves, tras una investigación desarrollada en el marco de la Ley 23.737, que permitió el secuestro de cocaína, marihuana y diversos elementos vinculados al narcomenudeo.

La medida judicial fue dispuesta por la Unidad Fiscal Única de la II Circunscripción Judicial de Cutral Co, a cargo del Dr. Gastón A. Liotard, en el marco del Legajo Fiscal N° 64589/25, luego de diversas tareas investigativas que confirmaron actividades relacionadas con la venta de estupefacientes al menudeo.

Durante el procedimiento se incautaron envoltorios de cocaína y marihuana, junto con una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Punto de venta barrial de drogas

El operativo llevado a cabo por la PFA, permitió desarticular un punto de venta barrial de drogas en la mencionada ciudad.

Desde ese organismo naional destacaron que este accionar se enmarca en los lineamientos estratégicos del Ministerio de Seguridad Nacional, orientados a combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia del Neuquén, reafirmando el compromiso institucional de continuar trabajando en la prevención y represión de los delitos complejos que afectan a la comunidad a lo largo y ancho del país.

Este allanamiento estaría relacionado con la feroz balacera que se llevó a cabo a fines de agosto de este año en esa localidad donde asesinaron a dos jóvenes de 16 y 18 años.

El asesinato ocurrió por la madrugada en barrio Nehuen Che. La Policía informó que encontró más de 20 vainas servidas de distintos calibres.

Kiosco de narcomenudeo en toma La Familia

Hace menos de dos meses la Policía Federal también desbarató un kiosco narco en Toma La Familia de la capital neuquina.

Se realizó el allanamiento en una vivienda del barrio Toma La Familia, donde se secuestró marihuana y cocaína, elementos de estiramiento, balanzas de precisión, aparatos de telefonía celular y dinero en efectivo obtenidos de la comercialización de drogas.

Además, quedaron demorados y a disposición de la Justicia Federal los cuatro investigados.

A principios de agosto, luego de semanas de investigación, personal de la Policía Federal desbarató un kiosco narco que funcionaba en Centenario y detuvo al principal sospechoso. Se secuestró marihuana, cocaína y dinero en efectivo.

Según pudo saber LMNeuquén, al allanamiento se llegó luego de una ardua investigación que permitió comprobar la existencia del búnker de drogas que funcionaba en una vivienda del barrio Vista Hermosa II de esa localidad y que era manejado por un hombre mayor de edad.

Vale recordar el Porteño Gabriel Alberto Haegg y el Chileno Erwin Díaz Sánchez son los capo narco que dirimien a los tiros el territorio en Centenario.

Los investigadores de la División Antidrogas Cipolletti fueron quienes realizaron la investigación luego de detectar que en el domicilio se observaban movimientos compatibles con la venta ilegal.

La fiscal federal Mariana Querejeta y el juez federal Gustavo Villanueva siguieron de cerca la investigación y se libraron las ordenes de allanamientos que permitieron cerrar dicha boca de expendio de drogas.