Funcionario de un municipio agredió a inspectores en un control de alcoholemia, también increpó a un periodista

"No me da mi pulmón", dijo Pérez en su intento por zafar del operativo. Lo multaron y después lo desplazaron del cargo.

Funcionario de El Bolsón se resistió a un control de alcoholemia.mp4

El episodio ocurrió el último fin de semana de abril y tuvo repercusión nacional y hasta fue comparado con un conocido sketch Cómico, dado que todo quedó filmado y las imágenes se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación. Además también tuvo un fuerte impacto político, dado que desde la Libertad Avanza El Bolsón repudiaron “enérgicamente” y pidieron la “remoción inmediata” de Pérez.

Prueba irrebatible

El video tomado por un integrante del equipo comunal muestra el momento en que se inicia el operativo y uno de los agentes le acerca el alcoholímetro para que efectuara la prueba. Pero Pérez, quien también se ha incursionado en medios de comunicación, alegó en tono alterado y hostil “no puedo, no me da mi pulmón”.

El trabajador le recriminó entonces la maniobra que escapar, y respondió: “Porque vi que estaban. Querido, ya los conozco, se lo que hacen. Hagan lo que se les cante”. Insistía en que “apenas puedo respirar”, hasta que finalmente admitió “yo cometí una infracción, lo tengo claro”.

“La ley es clara y se aplica a todos por igual”

En El Bolsón rige la ley de “alcohol cero” al volante, que prohíbe a quienes consumen bebidas alcohólicas conducir vehículos.

Pérez fue sancionado por violar esa normativa. “Se siguieron todos los procedimientos como a cualquier vecino: se aplicó la multa, el acarreo y la infracción quedó registrada como corresponde. No hubo beneficios por ser funcionario”, expresó la jefa del Gabinete municipal, Adriana del Agua, en declaraciones a Radio de la Cordillera (105.5).

La funcionaria explicó que Pérez “no logró completar el control de alcoholemia, alegando un problema de salud que le impidió soplar la pipeta, lo que, de acuerdo con la normativa vigente, se considera alcoholemia positiva con graduación máxima”.

Funcionario El Bolsón.jpg

El ahora ex funcionario había sido citado a una reunión con autoridades municipales, donde reconoció los hechos y la infracción. Posteriormente, se presentó al Juzgado de Faltas, realizó su descargo formal y abonó las sanciones correspondientes.

“La jueza de Faltas actuó según lo estipulado en la normativa. Él tuvo que pagar todo, como cualquier otro ciudadano”, remarcó Del Agua.

Además del consumo de alcohol, Pérez reconoció haber realizado un giro en U para evadir el control poniendo en riesgo a los inspectores municipales, lo que representa un agravante. “Eso agrava aún más la situación. Él mismo lo reconoció. Pero insisto: nosotros no podemos manejar la conducta individual de las personas”, señaló la funcionaria.

Un mal ejemplo

Del Agua destacó al mismo medio que se trató de “una situación lamentable”, pero que se actuó con total transparencia. “Nosotros como funcionarios debemos dar el ejemplo. Pero cuando ocurren estos hechos, lo importante es que la ley se aplique sin excepciones”, expresó.

Consultada por la posibilidad de que el funcionario renuncie, fue contundente: “Nosotros no le pedimos la renuncia. Esa decisión le corresponde al intendente Bruno Pogliano. Será él quien evalúe los pasos a seguir”.

“La comunidad puede estar tranquila: acá no se beneficia a nadie. La ley es clara y se aplica a todos por igual, sin importar el cargo que ocupen”, subrayó.

Agresión a un periodista

Pérez, no se detuvo ante lo ocurrido. No contento con lo sucedido y sin sentir el más mínimo remordimiento, el ahora ex funcionario intentó agredir a un periodista del medio Noticias del Bolsón y corresponsal de Canal 10, que había dado a conocer el hecho en su medio local de comunicación.

El hecho ocurrió cuando Fabián Balaz, acompañado por colegas, se dirigía a cubrir una rueda de prensa convocada desde el Municipio, anunciando a raíz del desplazamiento del hasta hace unos días Director de Culto. En ese momento, al llegar Pérez al lugar se acercó e increpó al periodista a los gritos, acusándolo de haberlo "mandado al frente".

Según testigos, Pérez insultó al periodista, llamándolo "hijo de puta", y lo instó a retractarse, a lo que Balaz respondió que no iba a hacerlo ya que la información difundida era veraz y parte de su trabajo periodístico. La situación se tensó al punto de casi llegar a una agresión física, aunque finalmente no pasó a mayores.

Ante esto, la Municipalidad de El Bolsón expresó su solidaridad con el trabajador de prensa: "Repudiamos todo acto de violencia que atente contra la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y como gestión municipal reafirmamos nuestro compromiso con su defensa y garantía en nuestra comunidad".