El depravado que se masturbó en un comercio frente a niños deberá abandonar el barrio

Lo imputaron y quedó libre, aunque debe cumplir medidas de conducta. El hecho desató la furia de vecinos, quienes lo lincharon y lo entregaron a la policía.

Vecinos del barrio 10 de febrero lincharon a un degenerado que se masturbaba frente a niños.

El hombre que ingresó a una despensa del barrio 10 de Febrero de Cipolletti y se masturbó frente a la dueña del comercio y su hija menor fue imputado por el delito de “exhibiciones obscenas” y tendrá que mudarse del lugar, entre otras medidas cautelares.

La resolución se tomó en la audiencia de formulación de cargos realizada durante la mañana de este miércoles en los tribunales locales.

El fiscal del caso acusó al sujeto por el hecho ocurrido la noche del jueves 19 de marzo último. Según relató la víctima, el imputado concurrió al negocio en forma sorpresiva y se bajó los pantalones realizándose tocamientos a la vista de ella y de su hija, que también se encontraba en el lugar.

Cara blureada

La mujer gritó pidiendo ayuda y el imputado escapó corriendo, pero fue detenido por vecinos a los pocos metros.

La defensora oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal. Mientras que la Jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria.

Además, prestó conformidad a lo solicitado por el fiscal, una prohibición de acercamiento de no menos de 500 metros, por lo que el imputado deberá abandonar el barrio. Sumado a ello, deberá cumplir con presentaciones semanales en una comisaría de la ciudad.

La bronca de los vecinos

Pocas horas después del repudiable episodio, Sandra, vecina del barrio, le contó a LM Cipolletti cómo se desencadenó y el clima de indignación que se generó entre quienes viven en la zona.

“Una vecina subió al grupo del barrio que un sujeto fue a su despensa. Afuera siempre hay nenes jugando, andan en bici, toman tereré, son unos diez chicos de entre 7 y 10 años”, explicó.

Según su relato, el hombre ingresó al comercio y comenzó a exhibirse delante de los menores. “Ella le dijo algo, como ‘¿qué hacés?’, y el tipo se dio vuelta e hizo lo mismo mirándola a ella”, detalló.

La situación generó una reacción inmediata. Primero, la comerciante dio aviso a la Policía y luego compartió lo ocurrido en el grupo vecinal, lo que provocó que varios habitantes del barrio se acercaran al lugar.

“Por eso fue la indignación, porque había menores. Los chicos están todos los días ahí”, remarcó Marian.

Lo ataron para que no escape

Tras difundirse lo ocurrido, un grupo de vecinos se organizó y comenzó a buscar al sospechoso, a quien ubicaron en una vivienda cercana donde, según indicaron, se alojan varias personas.

“Primero nos decían que no estaba. Después, cuando se armó más movimiento, dijeron que alquilaba enfrente. Y al final estaba adentro”, relató Sandra.

De acuerdo con su testimonio, el hombre fue sacado de la vivienda por vecinos y retenido en el lugar hasta la llegada de la Policía. Durante ese lapso, fue agredido físicamente. “Lo ataron para que no se escape y esperamos a la Policía, que tardó bastante en llegar”, señaló.

El momento en que el sujeto fue sorprendido quedó grabado en un video tomado por uno de los vecinos, el que luego fue subido a las redes sociales, donde tuvo una rápida viralización. En las imágenes puede verse al sospechoso tirado inmóvil en el suelo, rodeado por un grupo de personas que con sus expresiones revelan que están enfurecidos. Es allí donde aparece un móvil policial, que se lo llevó detenido.