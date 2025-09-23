Dobló sin luz de giro y embistió una moto que se prendió fuego: el conductor está grave y el automovilista huyó

Un video registró el brutal choque que dejó a un obrero en terapia intensiva y es clave para dar con el automovilista que huyó. El trabajador viajaba en moto con su pareja para comprar pañales a su bebé cuando fueron embestidos y abandonados con graves lesiones. La familia impulsa la búsqueda del conductor prófugo con base en esas imágenes.

El siniestro ocurrió este lunes 22 de septiembre alrededor de las seis de la tarde aproximadamente en calle Belgrano y Gobernador Asmar causando gran conmoción entre los transeúntes que acudieron de inmediato al auxilio de las víctimas.

"El protagonista es una Honda 150 cc conducida por un hombre de 24 años , y una femenino como acompañante de 21 años. Estas personas transitaban con dirección este por Belgrano y antes de llegar a intersección con Asmar son impactadas por otro vehículo", informó a LMNeuquén Pablo Encina, Jefe de la División Tránsito Neuquén.

Como consecuencia del siniestro, el motociclista perdió el control del rodado y terminó impactando con una camioneta Renault Kangoo estacionada a la vera sur de Belgrano, esquina Asmar.

Si bien la caída fue grave, el daño tomó mayor magnitud producto de un incendio repentino en el que el joven quedó atrapado y sufrió graves quemaduras. "Como consecuencia se produce el incendio del rodado, se prende fuego y eso alerta a los vecinos, quienes auxilian a las dos personas accidentadas y proceden a sofocar con extintores el incendio", indicó Encina.

El pedido desesperado de la familia para encontrar el auto

El momento del accidente quedó registrado por una cámara apostada a mitad de cuadro de Belgrano: un auto gris avanzaba por el carril izquierdo cuando de repente se cruzó al lado derecho, aparentemente sin luz de giro, impactando al motociclista que iba en paralelo en el mismo sentido.

Una vez que la persona al volante del auto chocó a la moto, redujo la velocidad, terminó de girar y huyó por calle Gobernador Asmar. A los pocos segundos, se distinguen las llamas de un incendio en la moto que termina debajo de una Kangoo estacionada en el margen derecho de Belgrano, junto al local Bairoletto. Un grupo de personas advierte la secuencia y corren hacia el incidente.

Ayelén, la hermana del joven motociclista, destacó que "gracias al video que se filtró pudimos ver cómo fue la acción". En este sentido, aún conmovida por el accidente, indicó que cuando acudieron al hospital Castro Rendón alertada por el grave accidente, se enteró de que el responsable había abandonado a su hermano y se había dado a la fuga.

Buscan a un automovilista que chocó

Consultada por LU5, expresó: "Con mi mamá nos llamaron, fuimos al hospital y nos dijeron que el auto no estaba, que cuando terminó la policía fue al lugar y estaba la moto ahí, pero del conductor del auto no sabemos nada".

Luego, destacó: "Lo que nos dijeron testigos del lugar del hecho es que el auto siguió, giró a frenar, pero se fue", por lo que remarcó la importancia del video que se viralizó, aunque se desconoce la patente: "hoy estamos pidiendo que lo difundan para encontrar al dueño del auto".

Al respecto de la situación familiar, indicó que su hermano es trabajador de la construcción, recientemente había sido papá y le había pedido ayuda. "Lo más triste para comentar es que mi hermano tiene un bebé de 2 meses, ayer me llama él al mediodía y me dice que necesitaba que le compre pañales al bebé, aunque sea un paquete chico, me dice".

En este sentido, reveló un detalle conmovedor: cuando se comunicó con su cuñada le dijo que finalmente lo resolverían ellos. "Me dijo a la tarde cuando llegue el Tito de trabajar, a él le van a pagar y vamos a ir a comprar". Acerca de la falta de responsabilidad civil del automovilista que huyó relacionó el caso con Elizabeth, atropellada en Ruta 7 luego de dejar a su hijo en la escuela. "Claramente en el video se ve que el auto lo choca y se va", y agregó: "la verdad que es muy feo que hagan estas cosas, hace poco pasó el caso de la chica en la ruta de Centenario, era una mamá también".

Cuál es el estado de salud del motociclista tras el choque

"Anoche nos dieron el parte médico, mi hermano está en estado crítico internado en terapia intensiva", dijo Ayelén, quien remarcó que este martes se pondrán en marcha para tomar conocimiento de la investigación judicial porque hasta el momento con su mamá estuvieron pendientes del estado de salud del joven.

"Esto pasó anoche, o sea, ayer en la tarde mi hermano entró al hospital, lo pasaron a quirófano y ahí estuvimos esperando alguna noticia", indicó la mujer. Finalmente, la operación duró casi tres horas, y los médicos le dieron una dura noticia. "Nos dijeron que el cuadro es complejo, tiene muy complicadas la parte de las piernas", lamentó la joven.

Dentro de lo difícil del estado de salud, destacó las quemaduras: "nos dijeron que por las quemaduras que tiene mi hermano corre riesgo su vida, así nos dijeron anoche". En este sentido, subrayó la correcta asistencia que brindaron quienes se acercaron rápidamente y lo sacan del fuego causado por la moto, "porque si no hubiese sido por las personas que lo ayudaron y que la ambulancia llegó a tiempo, mi hermano hubiese perdido la vida".

" Mi cuñada por suerte simplemente se hizo quemaduras leves en todo el cuerpo y también le tuvieron que coser las piernas porque se hizo un tajo grande en la parte de las piernas y en el pie", detalló Ayelén.

Por su parte, desde Tránsito indicaron este mediodía que la que iba como acompañante impactó con la cabeza un cristal posterior de la Renault Kangoo por lo que fue examinada y dada de alta en horas de la tarde noche del lunes. En tanto, el conductor continúa en terapia intensiva y están a la espera de actualización del estado médico.

¿Qué se sabe de la investigación para encontrar al responsable del choque?

El comisario confirmó que el automóvil que protagonizó la primera colisión se retiró del lugar sin ser identificado. En este sentido, tomó intervención la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

"Por directivas de unidad fiscal requirió diligencias de relevamiento de cámaras que pudieran existir en el lugar y relevamiento de testigos con el propósito de individualizar al vehículo, que tuvo la primera colisión y se retiró del lugar", señaló.

En tanto, confirmó que la investigación se encuentra bajo estricta reserva: "se está trabajando, ya se tiene algo orientado de la investigación, información que nos puede ayudar a dilucidar la situación".