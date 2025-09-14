Cipo-Olimpo: reforzaron la seguridad en La Visera con la Policía Montada

Un grupo de cinco policías a caballo se ubicaron en la esquina de Mengelle y O'Higgins, donde estaban los Innombrables. La medida fue dispuesta tras los incidente del domingo anterior.

Luego de los violentos incidentes registrado en La Visera tras el partido que jugó Cipo contra Ciudad Bolívar la seguridad policial fue reforzada con un grupo montado a caballos

La presencia de los uniformados generó mayúscula sorpresa, ya que no hay antecedentes en la localidad.

Vecinos de la calle Roca contaron que poco después de las 14 escucharon el sonar de los cascos herrados contra el pavimento, y que al salir observar que cinco policías a caballos se dirigían hacia el estado Albinegro.

Policía Montada La Visera

Incluso notaron que al llegar a Villegas el semáforo se puso en rojo, por lo que se detuvieron en la fila de autos, revelando una mansedumbre preparada para intervenciones en zonas urbanas.

La brigada continuó y al llegar a Mengelle se apostaron a metros de O'Higgins, donde ya estaba instalada la barra Los Innombrables que, con bombos y banderas, entonaban canciones alusivas al partido y también a los mismos policías.

Nueve hinchas tienen la entrada prohibida

El último viernes el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra nueve hombres acusados de haber participado en los disturbios ocurridos el pasado 31 de agosto en inmediaciones de La Visera, tras el partido contra Ciudad Bolívar por el Torneo Federal. Lo hizo en sendas audiencias desarrolladas ese mismo viernes y el jueves anterior. Las imputaciones continuarán durante la próxima semana sumando nuevos acusados.

Según la acusación pública, alrededor de las 17:30 un grupo de aproximadamente 40 individuos agredió al personal policial que realizaba tareas de prevención en la zona de ingreso a la platea, sobre calle O' Higgins. Arrojaron piedras y otros elementos contundentes contra los efectivos, las instalaciones del club y vehículos estacionados en el lugar, además de proferir amenazas e insultos que infundieron temor público.

Trepada del lado de adentro del alambrado, la hinchada forzó la suspensión. Este miércoles se conmemora el Día del Hincha de Cipo. La fecha recuerda una tragedia. Archivo

Producto de esta agresión, un oficial de policía resultó con traumatismo encéfalo craneal y escoriaciones varias, lesiones certificadas por personal médico de la Guardia del Hospital de Cipolletti. Asimismo, dos vehículos particulares sufrieron daños materiales.

De acuerdo con la calificación legal provisoria, los hechos constituyen los delitos de intimidación pública en concurso real con atentado contra la autoridad y daños, previstos en los artículos 211, 238 incisos 1°, 2° y 4°, 183, 55 y 45 del Código Penal. La Fiscalía consideró a los imputados coautores de tales ilícitos.

Detención hinchas Cipo En la esquina de Alem y 25 de Mayo se produjeron detenciones luego de los incidentes registrados en la cancha de Cipo. Captura video

La acusación fue respaldada con diversos testimonios de efectivos policiales que participaron del operativo de control y prevención, las denuncias de los titulares de los vehículos dañados, el certificado médico de las lesiones sufridas y las imágenes relevadas de cámaras de seguridad. Sin objeciones de la defensa pública, el juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.

Como medida cautelar la Fiscalía solicitó la prohibición de acercamiento de los imputados al estadio del Club Cipolletti mientras se desarrollen partidos de fútbol en condición de local. Esta restricción regirá desde media hora antes del inicio de cada encuentro y hasta media hora después de su finalización. Asimismo, los acusados deberán presentarse en la Comisaría Cuarta el mismo día de cada partido para informar su ubicación durante el evento. Las mismas fueron finalmente admitidas por el juez de garantías interviniente quien en ambas instancias les explicó a los imputados las implicancias que tendría desobedecer la orden judicial impuesta.