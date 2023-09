Alertan sobre los cuentos del tío y el temible phishing

En el caso de la Anses, la advertencia es doble y no solo reiteró que sus empleados no se comunican vía telefónica sino que estén muy atentas las personas con los anuncios en las redes sociales y tengan precaución a la hora de ver links o, brindar datos confidenciales en formularios sospechosos. “Ante denuncias recibidas por intentos de estafas, como llamados telefónicos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo, Anses recuerda que no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, bancarios, ni claves personales en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto”, remarcaron desde el organismo nacional.